젠컨설팅, 기업 AI 도입 전략 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 젠컨설팅이 기업의 인공지능(AI) 도입과 업무 혁신을 위한 전략을 공유하는 세미나를 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 SAP의 자율형 기업(Autonomous Enterprise) 비전을 국내 기업의 실제 업무에 적용하기 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

[이미지=젠컨설팅]

젠컨설팅은 SAP의 AI 기술 발전 방향을 바탕으로 기업별 도입 전략과 업무 프로세스 설계, 적용 사례 등을 소개했다. 정정화 젠컨설팅 부대표는 AI가 단순 질의응답을 넘어 사용자가 지시한 업무를 직접 수행하는 방향으로 발전하고 있다고 설명했다.

자율형 기업으로 전환하기 위한 핵심 과정으로 AI 도입 방향 설정, 소규모 개념검증(PoC)을 통한 효과 확인, 실제 업무 환경에 맞춘 설계 등 세 단계를 제시했다. SAP 세션에서는 자율형 기업 전환 전략과 SAP 비즈니스 AI 포트폴리오를 중심으로 최신 기술 동향과 기업 활용 사례가 공유됐다.

오후 세션에서는 젠컨설팅이 차세대 AI 어시스턴트 'Joule'의 변화와 실제 기업의 AI 적용 사례, 업무 기획 방법 등을 주제로 발표를 진행했다. AI가 질문에 응답하는 보조 역할에서 업무 실행을 담당하는 형태로 발전하는 과정과 AI의 업무 수행 범위 및 담당자의 확인·승인 절차를 구분하는 설계 방식이 소개됐다.

제조업 고객사와 진행한 원자재 구매 개념검증(PoC) 사례에서는 실제 구매 의사결정에 AI를 활용하기 위한 접근 방법이 제시됐다. 젠컨설팅은 원자재 가격 예측 정확도 향상 대신 구매 담당자가 현재 구매 여부와 적정 시점을 판단할 수 있도록 AI의 역할을 재설계한 과정을 설명했다.

정보 수집과 구매 선택지 정리는 AI가 담당하고, 업무 상황을 고려한 판단과 최종 결정은 사람이 수행하도록 역할을 구분한 협업형 의사결정 구조가 소개됐다. '우리회사의 AI는 어떻게 시작할까?' 세션에서는 기업이 실제 업무 중 AI 적용 대상을 선정하고 이를 설계서로 구체화하는 방법이 제시됐다.

젠컨설팅은 기업의 AI 도입 성과를 높이기 위해 기술이나 기능 중심 접근보다 업무 목적과 적용 범위, 사람과 AI의 역할을 사전에 정하는 과정이 중요하다고 강조했다. 정정화 젠컨설팅 부대표는 "앞으로 기업 간의 차이는 어떤 AI를 쓰느냐보다 어디까지 AI에게 맡기고 어디에서 사람이 판단하는지를 얼마나 잘 설계했는가에서 나올 것"이라고 말했다.

이어 "기업마다 업무와 시스템, 요구사항이 다른 만큼 고객사별 상황에 맞춘 논의를 이어가며 자율형 기업으로 전환하기 위한 첫걸음을 함께하겠다"고 밝혔다.

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