컴투스, 3분기 영업익 139억원…'제우스' 흥행에 흑자 전환

야구 게임도 6분기 연속 최대 매출…신작 앞세워 글로벌 공략 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스가 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신' 흥행에 힘입어 올해 3분기 흑자 전환에 성공했다.
컴투스는 12일 3분기 연결 기준 매출 1780억원, 영업이익 139억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 35.2% 증가했고 영업이익은 흑자로 돌아섰다.
지난 8월 출시한 '제우스: 오만의 신'이 양대 앱마켓 매출 1위를 기록하며 실적 개선을 이끌었다. 기존 주력작 '서머너즈 워'도 안정적인 성과를 유지하면서 RPG 부문 매출이 1000억원을 넘어섰다. '컴투스프로야구V26'은 6개 분기 연속 분기 최대 매출을 경신했다.
컴투스는 내년 상반기 '제우스'의 서비스 지역을 확대하고, 일본 인기 애니메이션 기반 RPG '도원암귀 Crimson Inferno'를 연내 일본에 출시할 계획이다. 이와 함께 '데스티니 차일드: 어셈블', '전지적 독자 시점' 등 신작을 통해 성장세를 이어갈 방침이다.
syu@newspim.com