[르포] 홈플러스 떠난 자리에 예술 입혔다…′안산 아르뮤제자이′ 가보니

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12일 견본주택 개관...23~25일 청약

전용면적 84~104㎡ 중대형 위주

안산 성포동 도심 위치...쇼핑시설·교통 인프라 갖춰

분양가 84㎡ 10~11억원대

[안산=뉴스핌] 박우진 기자 = "인근 아파트와 비교하면 분양가가 부담스럽지만, 안산에서 보기 드문 초고층 아파트인 데다 도심에 자리 잡고 있어 향후 가격 상승이 기대됩니다."

GS건설이 경기 안산시에 공급하는 '아르뮤제자이' 견본주택이 문을 연 12일 오전, 이른 시간부터 방문객들의 발길이 이어졌다. 단지가 들어서는 곳은 안산 구도심에서 대형마트가 철수한 뒤 수년간 공터로 남아 있던 부지다. 이곳에는 최고 49층 높이의 초고층 아파트가 조성된다.

안산에서 오랜만에 선보이는 신규 분양 단지인 데다 도심에 자리 잡고 있어 지역 주민들의 관심이 높았다. 방문객들은 교통과 쇼핑시설 등 기존 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있다는 점에서 지역을 대표하는 단지로 자리 잡을 것이란 기대감을 나타냈다. 다만 인근 아파트와 비교해 분양가가 다소 높다는 점은 부담 요인으로 꼽혔다.

◆ 옛 홈플러스 부지에 중대형 아파트...인근 미술관 연계 예술 콘셉트 적용

아르뮤제자이는 경기 안산시 상록구 성포동 586번지 일대에 선보이는 단지로 지하 6층, 지상 49층, 6개동으로 총 1354가구(아파트 984가구, 오피스텔 370실)로 조성된다.

전용면적 84㎡ 이상 중대형 위주로 구성됐다. 전용면적별로는 ▲84㎡A 180가구 ▲84㎡B 88가구 ▲84㎡C 90가구 ▲99㎡A 180가구 ▲99㎡B 272가구 ▲104㎡A 174가구다.

[안산=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 경기 안산에 공급하는 '아르뮤제자이' 견본주택이 12일 개관했다. 개관 첫 날, 관람객들이 견본주택을 살펴보고 있다. 2026.11.12 krawjp@newspim.com

단지는 과거 홈플러스 안산점이 있던 부지에 들어선다. 안산 구도심에 자리 잡아 기존 생활 인프라가 잘 갖춰진 편이다. 단지 맞은편에는 롯데마트와 롯데시네마 등 대형마트와 문화·편의시설이 있으며, 안산시외버스터미널도 가까이 있다.

교통 여건도 갖췄다. 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 중앙역을 이용할 수 있으며, 단지 인근에는 신안산선 성포역이 들어설 예정이다. 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 정차할 예정인 안산 상록수역도 사업이 추진되고 있다.

분양 관계자는 "성포동은 안산에서 중심지 역할을 했던 곳이고 최근 안산에 분양이 없었던 편이어서 지역 주민들을 중심으로 인근 실수요자들의 관심이 예상된다"고 말했다.

이날 견본주택 관람객 중에는 안산 지역 주민들이 대체로 많았다. 도심에 오랜만에 들어서는 단지인만큼 호기심을 보이는 이들이 많았다.

전용면적 84㎡ 청약을 고민한다는 60대 관람객 김모 씨는 "시세에 비해 가격 부담이 있지만 한동안 분양이 없었고, 신축이기도 해서 청약하려고 한다"고 말했다.

단지 인근에 김홍도미술관이 있는 것에 착안해 예술 특화 콘셉트를 적용했다. 단지명 '아르뮤제(ARMUSEE)'는 예술을 뜻하는 'ART'와 미술관을 뜻하는 프랑스어 'MUSEE'를 결합했다. 단지 내에는 공공기여로 인근 김홍도미술관과 연계한 문화시설 확충도 검토되고 있다.

단지 곳곳에 예술 조형물을 배치하고, 공용부에는 아트 큐레이션을 두고, 개별가구 내에는 미술품을 구독 방식으로 비치할 수 있도록 했다.

[안산=뉴스핌] 박우진 기자 = 12일 개관한 '아르뮤제자이' 견본주택 전용면적 84㎡ 유닛 거실 모습. 2026.11.12 krawjp@newspim.com

내부는 다양한 수납공간과 넓은 공간을 갖췄다. 전용면적 84㎡A는 주방과 구분된 조망형 다이닝 공간과 알파룸, 99㎡A는 침실 4개에 와이드 다이닝 공간, 104㎡는 침실 3개에 알파룸과 베타룸을 더했다.

차별화된 커뮤니티 시설들도 갖췄다. 음악과 영상을 큰 화면과 깊은 사운드로 즐기는 감상 공간인 사운드챔버와 49층에는 스카이라운지, 가족·지인을 맞을 수 있는 스카이 게스트하우스, 가족 식사나 모임을 열 수 있는 프라이빗 다이닝룸이 들어선다.

50대 관람객 하모 씨는 "알파룸, 베타룸 등이 있어서 공간 활용도가 높고 탁 트여서 개방감이 있는 것 같다"며 "인근에 고층 단지가 없어서 조망도 잘 나올 것 같다"고 했다.

◆ 시세보다 높은 분양가는 부담

관람객들 사이에서는 분양가에 대해 인근 시세와 비교할 때 부담이 된다는 의견도 적지 않았다. 아르뮤제자이 분양가는 ▲84㎡A 10억3400만~11억500만원 ▲84㎡B 10억4000만~11억500만원 ▲84㎡C 10억3700만~10억9900만원 ▲99㎡A 11억9100만~12억7200만원 ▲99㎡B 11억6200만~12억4200만원 ▲104㎡A 13억4200만~14억240만원이다.

안산 지역 대장주로 꼽히는 안산센트럴푸르지오 전용면적 84㎡는 지난 5일 9억2000만원에 거래가 됐다. 단지 근처 안산파크푸르지오 전용면적 84㎡는 지난 10일 7억6000만원에 거래가 이뤄졌다.

반면 도심에 입지한 데다 지역에 흔치 않은 초고층 아파트인점을 감안해서 봐야 한다는 의견도 있었다. 한 60대 관람객은 "84㎡ 분양가가 12억원을 웃돌았다면 청약 도전이 힘들었을 것"이라며 "11억원 초반이면 가치 상승 감안할 때 청약할 만한 가격대인 것 같다"고 설명했다.

[안산=뉴스핌] 박우진 기자 = 12일 개관한 '아르뮤제자이' 견본주택 내 전용면적 104㎡ 유닛에 있는 베타룸 모습. 2026.11.12 krawjp@newspim.com

단지와 학교간 거리에서는 아쉬움을 보인 방문객도 있었다. 인근에 성포초, 경일초, 경수중, 성포고 등이 위치해 있으나 단지와는 약간 거리가 있는 편이었다. 가장 가까운 경일초는 약 도보로 10분 안팎 거리였다.

안산에 거주하는 30대 신혼부부 윤모 씨는 "인근 초등학교가 걸어서 10분 정도 거리여서 다소 거리 부담은 있어서 차로 통학을 시키려고 한다"고 말했다.

아르뮤제자이 청약은 한국부동산원 청약홈에서 오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 다음달 1일이다. 2031년 상반기 입주 예정이다.

krawjp@newspim.com