기계설비건설공제조합 창립 30주년…AI·디지털 금융으로 미래 100년 준비

AI 핵심 요약beta
- 기계설비건설공제조합은 12일 창립 30주년 기념식을 열고 미래비전을 선포했다.
- 조합은 AI 기반 업무 혁신과 디지털 금융서비스 고도화를 추진하기로 했다.
- 조합원 지원 원칙을 지키며 재무건전성과 금융서비스 경쟁력을 강화할 계획이다.
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자산운용 안전성·금융서비스 개선 추진
최운구 직무대행 "위기에 강한 조합"
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기계설비건설공제조합이 창립 30주년을 맞아 인공지능(AI)과 디지털 금융 혁신을 중심으로 한 미래비전을 선포했다.
기계설비건설공제조합은 12일 웨스틴 조선 서울 그랜드볼룸에서 창립 30주년 기념식을 열고 '신뢰의 도약, AI 혁신으로 여는 100년의 미래'를 새로운 비전으로 선포했다.
이날 행사는 '신뢰를 쌓은 30년, 혁신으로 여는 미래'를 슬로건 하에 열렸다. 조합은 중기경영계획 'Change & Innovation 2027'을 중심으로 자산운용의 안전성과 효율성을 높일 계획이다. AI 기반 업무 혁신과 디지털 금융서비스 고도화도 추진한다.
최운구 조합 이사장 직무대행은 기념사에서 "조합원을 위한 금융기관이라는 원칙은 변화 없이 지키되 그 원칙을 실행하는 방식은 과감히 바꾸겠다"며 "재무건전성을 더욱 높여 조합원이 가장 필요로 할 때 흔들림 없이 힘을 보태겠다"고 말했다.
환영사에 나선 허용주 조합 운영위원장은 "최근 대내외 환경이 급변하고 있다"며 "그동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 변화와 혁신을 두려워하지 않는 조합이 돼야 한다"고 강조했다.
조합은 1996년 기계설비인들이 현장의 어려움을 함께 나누고 산업 성장을 뒷받침할 금융기관을 세우기 위해 뜻을 모이며 시작됐다. 외환위기와 글로벌 금융위기, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등을 거치며 공제·보증·융자로 업계를 지원해 왔다. 출범 당시 3221개사였으나 지난해 말 기준 조합원은 1만54개사, 자산총계는 1조5495억원으로 성장했다.
보증 중심으로 시작한 사업은 융자와 8개 공제상품으로 확대됐다. 최근에는 보증수수료·공제료 요율을 낮추고 셀프보증·카카오보증 등 비대면 서비스를 늘려 업체의 금융비용 부담을 덜고 이용 편의를 높이고 있다.
기념식에서는 홀로그램과 LED 영상으로 조합의 과거와 미래를 표현한 미디어 퍼포먼스 '한빛'이 진행됐다. 기계설비산업의 건전한 거래 질서 확립에 기여한 유공자에게 국토교통부 장관 표창이 수여됐다. 조합 성장과 권익 증진에 기여한 역대 운영위원장에게 감사패도 전달했다.
chulsoofriend@newspim.com