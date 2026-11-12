[중국증시 마감] 美 금리인상 우려에 귀금속株 약세, 가스∙조선주 선별 강세

상하이종합지수 3655.83(-24.81, -0.67%)

선전성분지수 11197.98(-191.76, -1.68%)

촹예반지수 2509.43(-62.64, -2.44%)

커촹50지수 1309.84(+9.46, +0.73%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 12일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 혼조 마감했다.

상하이종합지수는 0.67% 하락한 3655.83, 선전성분지수는 1.68% 떨어진 11197.98, 촹예반(創業板)지수는 2.44% 급락한 2509.43 포인트를 기록했다. 반면 커촹50(科創50)지수는 오후 들어 상승폭을 일부 반납했지만 0.73% 뛴 1309.84 포인트로 장을 마쳤다.

시장 전체 거래대금은 1조9459억 위안으로 전 거래일 대비 2572억 위안 늘었으나, 4600개가 넘는 종목이 하락했다. 거래대금 증가가 시장 전반의 매수세 확산보다는 종목 간 손바뀜과 매도 압력 확대를 동반한 것으로 풀이된다.

이날 시장은 전반적인 매도 압력이 커진 가운데 일부 업종으로 자금이 이동하는 순환매 양상을 보였다. 특히 오전에는 반도체 등 기술주가 강세를 보였지만 오후 들어 상승폭을 줄이거나 약세로 돌아서는 종목이 늘었다. 커촹50지수만 상승 마감한 것도 기술주 일부의 상대적 강세가 전체 시장의 하락 흐름과 분리됐음을 보여준다.

업종별로는 군수산업 재편 테마, 가스, 조선, 주류, 양식업이 상승률 상위권에 올랐다. 반면 귀금속, 게임, 영화·극장, AI 학습 데이터, 휴머노이드 로봇은 큰 낙폭을 기록했다.

조선 및 군수산업 재편 테마의 강세는 중국 방위산업과 국유기업 구조조정 기대가 관련 종목에 반영된 흐름으로 해석된다. 특히 군수산업 재편 테마는 개별 기업의 자산 재편이나 사업 통합 가능성에 대한 기대가 단기 투자심리를 자극하는 성격이 강하다. 다만 이날 상승을 뒷받침하는 구체적인 신규 계약이나 구조조정 발표가 확인된 것은 아니어서 테마성 매수세의 영향도 고려할 필요가 있다.

가스 업종의 강세에는 겨울철 난방 수요 확대 기대와 요금 조정 이슈가 영향을 미쳤다. 중국 기상 당국이 한파 가능성을 예고하면서 난방용 천연가스 수요가 늘어날 것이라는 전망이 부각됐다. 여기에 우한(武漢)시가 11월 15일부터 가정용 도시가스 요금에 새로운 누진 가격제를 적용하기로 한 점도 투자심리를 자극했다.

반면 귀금속 업종은 국제 금값 하락에 따른 직격탄을 맞았다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상치를 웃돌고 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 매파적 발언이 이어지면서 달러화와 미국 국채금리가 강세를 보였다. 이에 따라 연준의 금리 인상 가능성이 다시 부각됐고, 금의 투자 매력이 약화된 것으로 풀이된다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7174 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7191 위안) 대비 0.0017 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.025% 높아진 것이다.

[그래픽 = 텐센트 증권 자료 캡처] 11월 12일 상하이종합지수 주가 추이.

pxx17@newspim.com