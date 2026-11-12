HLB제넥스, 올 3분기 누적 영업익 34억…전년비 83% 증가

AI 핵심 요약beta
- HLB제넥스는 12일 3분기 누적 매출과 영업이익이 증가했다고 밝혔다
- 3분기 매출은 117억원, 영업이익은 14억원으로 흑자를 이어갔다
- 주력 효소 제품 판매 확대와 공급처 다변화가 실적 개선에 영향을 미쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제넥스는 올해 3분기 누적 연결기준 매출액 347억원, 영업이익 34억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 12.5%, 82.9% 증가한 수치다.
3분기 매출액은 117억원으로 전년 동기 대비 15.3% 증가했으며, 영업이익은 14억원을 기록했다. 상반기에 이어 3분기에도 영업이익 흑자 기조를 유지했다.
회사는 지난해 3분기 누적 기준 영업이익 흑자전환에 성공한 데 이어 올해는 이익 규모를 확대하며 수익성을 개선했다.
별도기준으로도 3분기 누적 매출액 205억원, 영업이익 23억원을 기록하며 매출과 이익이 모두 증가했다.
실적 개선에는 주력 효소 제품의 판매 확대가 영향을 미쳤다. 반도체용 카탈라아제는 국내와 대만 고객사를 중심으로 매출이 증가했으며, 락타아제는 공급처 다변화를 통해 매출 기반을 확대했다.
HLB제넥스는 지난 8월 196억원 규모의 전환사채(CB)를 만기 전에 취득하는 등 재무 관련 조치도 진행했다.
김도연 HLB제넥스 대표는 "상반기에 이어 3분기에도 매출과 이익이 함께 늘며 안정적인 수익 구조가 자리를 잡고 있다"며 "4분기에도 주력 효소 사업의 경쟁력을 높이고 효율적인 경영으로 주주가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com