구자열 원주시장 "국제스케이트장 유치, 강원 후보지 단일화해야"

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원주·춘천·철원 출혈경쟁 우려…강원도 주도 공동 대응 촉구

"원주 유치 의지 확고"…대한체육회에 재공모 기준·일정 공개 요구

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장이 태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 재공모를 앞두고 강원특별자치도 주도의 도내 후보지 단일화와 공동 유치체계 마련을 촉구했다.

원주의 유치 의지는 유지하되 원주·춘천·철원 간 경쟁으로 예산과 행정력을 분산하기보다 전국 경쟁에 공동 대응하자는 취지다.

구 시장은 12일 원주시청 브리핑룸에서 현안 브리핑을 열고 "도내 시·군이 각자 경쟁하는 방식만으로는 수도권 및 타 시·도와의 경쟁에서 승리하기 어렵다"며 "이제는 도가 중심을 잡고 유치 가능성을 높일 공동의 전략을 마련해야 한다"고 밝혔다.

구자열 시장이 국제스케이트장 유치 기자회견을 하고 있다.[사진=원주시] 2026.11.12 onemoregive@newspim.com

원주시에 따르면 대한체육회는 지난 4일 공모에 참여한 지방자치단체에 기존 공모를 종료하고 재공모를 추진하겠다는 방침을 통보했다. 2023년 12월 시작된 공모가 2024년 8월 중단된 이후 부지 선정 없이 다시 출발선에 서게 됐다는 설명이다.

원주시는 2024년 2월 유치 제안서를 제출하고 같은 해 4월 140여 개 시민단체가 참여하는 범시민 추진단을 출범시키는 등 유치 활동을 이어왔다.

구 시장은 "오랜 시간 유치를 준비하고 결과를 기다려 온 시민들의 기대를 생각하면 이번 재공모 결정에 아쉬움이 크다"며 "유치를 염원해 온 시민 여러분의 노력과 기대가 가볍게 다뤄져서는 안 된다"고 말했다.

이어 대한체육회에 기존 공모 종료 경위와 변경된 사업 내용을 충분히 설명하고, 재공모 평가 기준과 추진 일정을 명확히 제시해 달라고 요구했다. 같은 혼선과 지연으로 시민들이 다시 기약 없이 기다리는 일이 없어야 한다는 것이다.

구 시장은 도내 유치 희망 지역인 원주·춘천·철원의 준비와 주민 기대를 존중하되 강원도가 조정에 나서야 한다고 강조했다.

그는 언론 보도를 인용해 세 시·군이 2023~2024년 유치 활동에 사용한 비용만 6억원을 넘는다고 설명했다. 그러면서 "이러한 경쟁이 반복된다면 지역의 부담은 커지고 도 차원의 지원과 대외 협의 역량도 분산될 수밖에 없다"며 "각자 예산과 행정력을 투입하며 경쟁하는 방식을 되풀이해서는 안 된다"고 밝혔다.

경기도가 양주시를 중심으로 사실상 후보지를 단일화했다는 보도도 언급하며, 강원도 역시 전국 유치 경쟁에 공동 대응할 방안을 마련해야 한다고 주장했다.

구 시장은 "강원특별자치도가 원주·춘천·철원과의 협의를 주도해야 한다"며 "각 지역의 입지 여건과 준비 상황을 객관적으로 검토하고 충분한 협의를 거쳐 도내 단일 후보지를 선정해야 한다"고 말했다.

원주시도 단일화 논의에 책임 있게 참여하되 원주의 경쟁력과 시민의 뜻, 그동안의 준비가 충분히 반영되도록 협의하겠다는 입장이다.

구 시장은 원주시의 유치 의지가 변함없다는 점도 분명히 했다. 수도권 접근성과 의료·교육 기반, 훈련 인프라를 강점으로 제시하고 재공모에 대비해 후보지와 사업계획을 점검·보완하겠다고 밝혔다.

기존 공모에서 제안한 판부면 서곡리 일원 옛 군부대 부지에 대해서는 국방부와 협의를 완료했다고 설명했다. 대규모 토목공사가 필요하지 않은 평지여서 조기 사업 추진에 유리하고, 도심과 가까우면서도 조용해 선수들이 훈련에 집중하기에 적합하다는 평가도 내놨다.

원주시는 훈련 부대시설 추가와 부지 확보의 안정성·경제성 요건 강화가 예고된 만큼 새 공모 기준에 맞춰 계획을 보완할 방침이다. 주변 기반시설과 공원 조성, 선수촌 건립 등에 대한 투자지원도 약속했다.

구자열 시장은 "원주의 유치 의지를 분명히 하면서 도내 출혈경쟁을 줄이고 강원도의 유치 가능성을 높일 해법을 함께 찾겠다"며 "지금 필요한 것은 도내에서 경쟁을 키우는 일이 아니라 전국 경쟁에서 강원도가 이길 수 있는 전략"이라고 강조했다.

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