"암 유전자 검사 사실 가족에 알린다"…10년 새 65.4%→80% 증가

20~64세 성인 대상 조사

'10년 후' 응답 변화 분석

검사·예방 상담 체계 시급

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 암 유전자 검사 사실을 가족과 공유하겠다는 국민 인식이 10년 새 65.4%에서 80%로 늘었다.

국립암센터는 암 환자에 대한 사회적 낙인 인식이 지난 10년간 개선되고 유전자 검사 정보를 가족과 공유하려는 인식도 높아진 것으로 확인됐다고 12일 밝혔다.

국립암센터 전경 [자료=국립암센터]

이번 연구는 암에 대한 사회적 인식 변화와 유전성 암 예방을 위한 국민 인식 수준을 분석했다는 점에서 의미가 있다. 이번 연구는 강민채 국립암센터 표적치료연구과 연구원이 수행했다.

연구팀은 2016년과 2026년 전국에서 모집한 암 병력이 없는 20~64세 성인을 대상으로 동일한 문항의 대면 설문조사를 실시했다. 조사 대상은 2016년 1496명, 2026년 1267명으로 두 시점의 응답을 비교해 암과 유전자 검사에 대한 국민 인식 변화를 분석했다.

분석 결과, 2026년 응답자는 2016년 응답자에 비해 암 환자에 대한 낙인과 관련된 18개 문항 중 16개 문항에서 부정적 인식이 개선된 것으로 나타났다. 유전자 검사를 받은 사실을 가족에게 알리겠다는 응답도 2016년 65.4%에서 2026년 80%로 14.6%포인트(p) 늘었다.

반면 가족에게 유전자 검사를 권유하거나 유전성 유방암·난소암과 관련된 BRCA1/2 유전자 검사와 위험 감소 수술을 받을 의향에는 10년 전과 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 이는 유전정보 공유에 대한 인식 개선이 실제 검사와 예방적 관리에 대한 의사결정으로까지 이어지는 데 여전히 과제가 있음을 보여준다.

연구팀은 이러한 간극을 좁히기 위해 유전상담 과정에서 유전성 암 위험과 검사 필요성에 대한 충분한 정보를 제공하고, 개인과 가족이 적절한 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 체계가 중요하다고 제언했다. 특히 가족 연쇄검사를 활성화하고 유전성 암 고위험군의 예방적 관리를 지원하기 위한 상담 및 정보 제공의 필요성을 강조했다.

공선영 국립암센터 진단검사의학과 교수는 "암에 대한 편견은 줄고 유전정보를 가족과 나누려는 인식은 높아졌지만, 이러한 변화가 실제 검사와 예방적 관리로 이어지려면 유전상담 단계에서의 충분한 정보 제공과 의사결정 지원이 필요하다"며 "정밀의료 기반의 암 예방 연구를 통해 국민과 환자들에게 도움이 되는 근거를 마련해 나가겠다"고 했다.

강민채 연구원은 "10년 전과 동일한 문항을 활용해 국민의 인식 변화를 직접 비교했다는 점에서 의미 있는 연구였다"며 "이번 연구 결과가 유전성 암 고위험군의 가족 검사와 상담 지원 체계를 마련하는 데 활용될 수 있도록 후속 연구를 이어가겠다"고 말했다.

sdk1991@newspim.com