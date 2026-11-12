홍지선 국토장관 "서울 매물 쌓이고 거래 줄어"…하락 가능성 언급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토위서 서울 집값 진단

전월세 불안에 수도권 임대주택 확충 제시

재초환 폐지엔 신중론

가격 안정 효과 등 종합 검토 방침

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 매물 증가와 거래 감소를 근거로 서울 주택시장이 하락기에 접어들 가능성을 언급했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제07차 국토교통위원회 전체회의에서 얼굴을 만지고 있다. 2026.11.12 jk31@newspim.com

홍 장관은 12일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 "계속해서 매물은 쌓이고 있고 거래가 감소하고 있는 사항에 대해서는 어느 정도는 하락기에 접어들 수도 있다는 시그널로도 볼 수 있다"고 말했다.

홍 장관의 발언은 앞서 서울 집값과 관련해 '일부 희망적인 신호가 보인다'고 언급한 근거를 묻는 김미애 국민의힘 의원의 질의에 답하는 과정에서 나왔다.

그는 "강남3구는 이미 하락세가 계속 나오고 있고, 서울 외곽도 상승폭이 둔화하고 있다"고 설명했다.

이재명 대통령이 최근 주요 지역의 실제 거래가격이 크게 떨어지고 있다고 발언한 데 대해서는 지역별 시장 흐름을 함께 봐야 한다는 취지라고 해석했다.

홍 장관은 "서울 외곽지역 가격이 상승하는 건 맞지만, 강남을 비롯한 용산 등 주요 지역 가격이 하락하는 것도 균형적으로 보도가 돼야 한다는 취지였다"고 말했다.

김 의원이 정부가 강남3구 집값 하락에만 집중하고 있다는 취지로 지적하자 "전혀 그런 사항은 아니다"라고 반박했다.

전월세 시장 불안에 대해서는 공급 확대 필요성을 강조했다. 홍 장관은 "충분한 주택 공급을 하는 게 근본적인 대책"이라며 "특히 수도권 임대주택 공급을 지속해서 확충하겠다"고 했다.

재건축초과이익환수제(재초환)에 대해서는 가격 안정 효과와 재산권 문제를 함께 고려해야 한다는 입장을 내놨다. 재초환은 재건축으로 발생한 초과이익의 일부를 부담금으로 환수하는 제도다.

홍 장관은 "재초환 자체가 무조건 옳다, 그르다 판단할 사항은 아닌 것 같다"며 "주택시장의 가격 안정화 효과도 분명히 있지만 반대로 개인적인 재산권 침해 부분도 있기 때문에 그러한 사항을 종합적으로 검토할 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.

폐지나 제도 개선 방향을 확정적으로 제시하기보다는 국회 논의 과정에서 정부 입장을 내겠다는 방침이다. 그는 "논의가 진행되면 국토부에서도 의견을 제시하도록 하겠다"고 답했다.

chulsoofriend@newspim.com