전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

1.6조 공정위 과징금 부과에 증권가 반발…국고채 유통 구조 흔든다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 12일 공정위가 15개 국고채전문딜러에 1조6265억원 과징금을 부과했다
  • 공정위는 7개 금융회사를 국고채 입찰 담합 혐의로 고발하기로 했다
  • 대규모 제재로 PD 참여와 국고채 발행·유통시장 위축 우려가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PD제도 속 정보 교환 장기간 관행처럼 이뤄져
재경부도 "일정 수준 소통 불가피, 담합 기준 제시 못했다"
정부, 대규모 제재에 "국채 발행 차질 우려"
증권사 "차라리 PD 자격 반납", 행정소송 줄예고

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국고채 입찰 담합으로 15개 국고채전문딜러(PD)에 1조6000억원대 과징금이 부과되면서 후폭풍이 커지고 있다.

금융업계에서 행정소송까지 거론하며 반발하는 가운데 재정경제부의 관리 책임도 도마에 올랐다. 대규모 제재가 PD 참여 위축으로 이어질 경우 국고채 발행과 유통시장에도 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 재경부가 대규모 제재에 대해 우려를 표하고 나선 가운데 향후 법적 절차 등을 통해 제재가 완화될 가능성도 있는 상황이다. 

◆ 국채 떠받치는 PD…정부가 의무·혜택 함께 설계

12일 금융투자업계에 따르면, 공정위는 전날 국고채 경쟁입찰 과정에서 투찰금리와 물량을 사전에 합의하거나 관련 정보를 교환한 15개 PD(증권 10곳, 은행 5곳)에 총 1조6265억원의 과징금을 부과했다.

과징금에 더해 법적 부담도 만만찮다. 공정위는 미래에셋증권과 NH투자증권, KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등 증권사 5곳과 중소기업은행, 한국산업은행 등 총 7곳을 고발하기로 했다.

PD는 정부가 국고채를 안정적으로 발행하고 유통시장에 충분한 유동성을 공급하기 위해 지정한 금융회사다. PD로 지정된 은행과 증권사는 국고채 경쟁입찰에 참여해 일정 물량을 인수하고 유통시장에서도 거래와 시장조성 의무를 수행한다.

정부는 그 대가로 경쟁입찰 이후 국고채를 추가로 인수할 수 있는 비경쟁인수 권한 등 인센티브를 제공한다. PD의 인수와 거래 실적 등을 평가해 우수 PD를 선정하고 실적이 기준에 미달하면 예비국고채전문딜러(PPD)로 전환하기도 한다.

민간 금융회사가 수익성만을 보고 국고채를 사고파는 것이 아니라 정부의 안정적인 자금조달과 국채시장 유동성을 뒷받침하는 역할까지 맡도록 정부가 설계한 제도인 셈이다.

문제는 이 같은 구조 속에서 PD 사이의 정보교환이 장기간 관행처럼 이어졌다는 점이다.

공정위에 따르면, 15개 PD는 2020년 1월부터 2023년 6월까지 진행된 국고채 입찰 345건 가운데 150건에서 투찰금리나 물량을 합의하거나 관련 정보를 교환했다. 이 가운데 145건에서는 특정 투찰금리나 물량에 대한 합의가 이뤄졌다는 게 공정위 판단이다.

공정위는 이를 경쟁을 제한하고 국고채 낙찰금리를 인위적으로 높인 담합으로 판단했다. 금융회사들이 독립적으로 결정해야 할 투찰 조건을 사전에 공유하면서 정부의 자금조달 비용을 높였다는 것이다.

업계의 시각은 다르다. 국고채 시장에서는 호가 등 가격정보가 폭넓게 공유되는 데다 PD들이 일정한 인수와 시장조성 의무를 부담하는 만큼 일반적인 경쟁입찰과 시장 구조가 다르다는 주장이다. 장원재 메리츠증권 대표도 "담합 행위 자체를 인정할 수 없다"며 행정소송 방침을 밝힌 상태다.

◆ 3년 6개월 이어진 정보교환…재경부, 공정위에 제재 수위 완화 요청

논란은 PD를 지정하고 평가해온 재경부로도 향한다.

공정위가 담합으로 판단한 정보교환은 3년 6개월간 반복됐다. PD들의 국고채 인수와 거래 등 의무이행 실적을 지속적으로 평가해온 정부가 이 같은 관행을 왜 걸러내지 못했는지도 따져봐야 한다는 지적이 나오는 이유다.

재경부도 PD 사이의 정보교환을 규율할 명확한 기준이 부족했다는 점을 인정했다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

황순관 재경부 국고실장은 지난 9월 열린 공정위 전원회의에 참고인으로 직접 참석해 "PD들만의 개별적 일탈로 돌리고 한발 물러서 있을 생각이 전혀 없다"고 밝힌 바 있다.

황 실장은 소수 금융회사가 반복적으로 국고채 입찰에 참여하는 시장 구조에서 일정 수준의 소통이 불가피했다고 설명했다. 그는 "어디까지가 정상적인 시장 소통이고 어디부터 위법한 담합인지 명확한 기준을 제시하지 못했다"며 정보공유 가이드라인 마련에 착수했다고 밝혔다.

재경부는 동시에 금융회사들의 입장도 공정위에 전달했다. 대규모 과징금이 PD들의 국채 인수 여력을 떨어뜨려 국고채 발행시장까지 위축시킬 수 있다는 이유에서다.

황 실장은 공정위 심의에서 대규모 제재가 "국채 발행 차질과 낙찰금리 상승으로 이어질 수 있다"며 금융시장 불안과 대외 신인도에도 영향을 미칠 수 있다는 우려를 전달했다.

당초 시장에서는 이번 사건의 과징금이 최대 15조원에 이를 수 있다는 전망까지 나왔다. 공정위 심사 단계에서 담합 관련 규모가 약 76조원으로 거론되면서 최대 부과율 등을 적용할 경우 과징금이 15조원에 달할 수 있다는 계산이었다.

그러나 최종 과징금은 1조6265억원으로 결정됐다. 재경부가 공정위 전원회의에 참고인으로 참석해 국고채 시장에 미칠 영향을 고려해달라고 요청한 점이 최종 제재 수준을 정하는 과정에서 고려된 것으로 풀이된다.

◆ "PD 자격 자진 반납 할 수도"…국채 시장 위축되나

금융업계가 반발하는 핵심 쟁점은 과징금 산정 방식이다.

공정위는 국고채 입찰을 구매담합으로 보고 낙찰계약금액을 관련매출액으로 산정했다. 반면 금융회사들은 국고채 낙찰금액과 실제 영업수익은 전혀 다른 개념이라고 주장한다.

수조원어치 국고채를 인수해도 매입금액 전체가 금융회사의 수익으로 잡히는 것이 아니라 매매차익과 이자수익 등이 실제 손익을 결정한다는 것이다.

한 증권사 관계자는 "국고채 낙찰금액은 금융회사가 실제로 얻는 영업수익과는 차이가 있다"며 "금융업의 특수성이 고려되지 않은 채 과징금 산정이 이뤄진 것 같다"고 지적했다.

업계의 우려는 과징금 자체에서 끝나지 않는다. 이번 제재를 계기로 금융회사들이 PD 지위를 유지하는 데 따른 비용과 편익을 다시 계산할 수 있다는 것이다. 국고채 인수와 시장조성 의무를 부담하면서 수익성이 크지 않은 상황에서 수천억원대 과징금과 법적 위험까지 현실화했기 때문이다.

한 금융업계 관계자는 "과징금 규모가 발표된 이후 국고채 PD들 사이에서는 자격을 반납하고 싶다는 이야기까지 나오고 있다"며 "과거 JP모간과 BNP파리바 등도 PD였다가 강등됐지만 다시 PD에 도전하지 않고 있다. 그만큼 PD 지위를 유지할 메리트가 크지 않다는 것"이라고 말했다.

은행은 과징금에 따른 자본 부담도 고려해야 한다. 금융업계 관계자는 "은행의 경우 과징금의 6배를 위험가중자산으로 쌓아야 해서 대출액이 줄어든다"며 "대출을 더 하려면 추가 출자를 해야 한다"고 우려했다.

대규모 과징금이 은행의 자본비율 관리 부담으로 이어지고 증권사에는 PD 사업의 수익성을 다시 검토하게 만드는 요인이 될 수 있다는 설명이다.

금융회사들의 PD 참여가 위축되면 부담은 다시 정부로 돌아갈 수 있다.

PD는 정부가 발행하는 국고채를 인수하는 핵심 주체다. 일부 금융회사가 PD 지위를 반납하거나 국채 입찰에 이전보다 보수적으로 참여하면 입찰 경쟁이 약해질 수 있다. 유통시장에서 시장조성 기능까지 축소되면 국고채 유동성에도 영향을 줄 가능성이 있다.

국고채 수요가 줄어 낙찰금리가 상승하면 결국 정부의 이자비용 증가로 연결된다. 정부가 안정적인 국채 발행을 위해 만든 PD 제도가 대규모 제재를 계기로 오히려 민간의 국채 인수 유인을 떨어뜨리는 상황을 맞을 수 있는 셈이다.

이번 사태를 금융회사들의 담합 책임만으로 끝내기 어렵다는 지적이 나오는 이유다.

제재 대상 증권사 한 관계자는 "국고채 입찰의 공정성과 안정적인 국가 자금조달이라는 두 목표를 함께 달성하려면 PD 제도 전반을 다시 점검할 필요가 있다"며 "국고채 인수와 시장조성 역할을 맡아온 PD의 특수성도 충분히 고려해 달라"고 목소리를 높였다. 

여의도 증권가. [사진=뉴스핌DB]

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
사진
'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동