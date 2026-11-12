삼성증권, WM 고객자산 579조…올 3분기 순익 14% 증가

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 12일 3분기 영업이익 4490억원을 기록했다
- 리테일 고객자산은 578조7000억원, 금융상품 수익은 754억원으로 늘었다
- 순이익은 거래대금 감소 영향으로 전 분기보다 27.7% 줄었다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권의 올해 3분기 리테일 고객자산이 578조원을 넘어선 가운데 랩어카운트와 펀드 등 금융상품 판매수익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 늘었다. 다만 증시 거래대금 감소 등의 영향으로 순이익은 전 분기보다 27% 넘게 줄었다.
12일 삼성증권에 따르면 회사의 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 4490억원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다. 세전이익은 4804억원, 당기순이익은 3528억원으로 각각 16.5%, 14.1% 늘었다.
실적을 뒷받침한 것은 WM 부문의 성장이다. 삼성증권 관계자는 "WM부문은 고객 기반 및 금융상품 판매 수익이 견조했다"고 설명했다.
3분기 말 리테일 고객자산은 578조7000억원으로 전년 동기 대비 47.1% 증가했다. 고액자산가(HNW) 고객 수도 52만4000명으로 52.7% 늘었다.
고객 기반이 확대되면서 금융상품 판매수익도 754억원으로 전년 동기 대비 57.0% 증가했다. 이 가운데 랩어카운트 순수수료는 201억원으로 75.9%, 펀드 판매수수료는 263억원으로 6.6% 늘었다.
기업금융(IB) 부문도 실적에 힘을 보탰다. 인수 및 자문수수료는 818억원으로 전년 동기 대비 17.7% 감소했지만, 주식자본시장(ECM) 수익이 114억원으로 147.8%, 인수합병(M&A) 수익이 95억원으로 120.9% 증가했다.
삼성증권은 "인제니아테라퓨틱스 기업공개(IPO)와 청호나이스 인수금융 거래 등을 성공적으로 마무리했다"며 "IB부문은 안정적인 수익 기여"를 했다고 밝혔다.
반면 전 분기와 비교하면 주요 수익원이 모두 둔화했다. 연결 기준 순이익은 3528억원으로 전 분기보다 27.7% 감소했고, 영업이익도 33.6% 줄었다. 순영업수익은 7503억원으로 전 분기 대비 32.1% 감소했다.
특히 순수탁수수료가 2641억원으로 전 분기보다 43.7% 줄었다. 금융상품 판매수익도 754억원으로 34.7% 감소했고, 상품운용손익 및 금융수지도 3222억원으로 25.5% 줄었다.
연환산 자기자본이익률(ROE)은 16.0%로 전년 동기 대비 0.1%포인트 하락했고, 전 분기보다는 7.2%포인트 낮아졌다.
rkgml925@newspim.com