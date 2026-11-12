[일본 증시] 닛케이, '엔비디아 쇼크'에 4일 만에 하락...AI주 매도 확산

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 12일 닛케이주가는 4거래일 만에 하락했다. 미국 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 해임될 수 있다는 보도가 나오면서 인공지능(AI)·반도체 관련주에 매도세가 확산됐다. AI 산업의 성장을 이끌어온 핵심 기업의 경영 불확실성에 투자심리가 얼어붙었다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 0.70%(429.23엔) 하락한 6만819.36엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX)는 0.20%(7.94포인트) 오른 3937.33포인트로 마감하며 4거래일 연속 상승했다.

하락의 직접적인 계기는 미국 월스트리트저널(WSJ)의 보도였다. WSJ는 미국 동부시간 11일 저녁 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있으며, 이르면 이날 회의를 열어 거취를 논의할 예정이라고 보도했다.

이 보도로 엔비디아 주가는 미국 시간외 거래에서 급락했다. 도쿄 시장에서는 엔비디아를 주요 고객으로 둔 어드밴테스트와 이비덴 등 관련 기업의 주식에 연쇄적인 매도세가 몰렸다. 소프트뱅크그룹 등 다른 AI·반도체 관련주로도 매도세가 번지면서 닛케이지수의 낙폭이 커졌다.

엔비디아는 AI 모델 학습과 서비스 운영에 필수적인 그래픽처리장치(GPU) 시장을 선도하는 기업이다. 황 CEO의 퇴진 가능성이 현실화하면 회사의 경영뿐 아니라 AI 산업의 성장 경로에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커졌다.

T&D자산운용의 나미오카 히로시 수석전략가는 엔비디아가 AI 공급망에서 중요한 역할을 하고 있으며 황 CEO의 영향력도 크다고 지적했다.

이날 오전에는 닛케이지수가 한때 500엔 넘게 오르는 등 상승세를 보이기도 했다. AI 클라우드 기업 코어위브가 실적 호조로 주가가 급등했고, 전날 미국 증시에서도 반도체 등 AI 관련주가 주요 지수 상승을 이끌면서 도쿄 시장에서도 관련 종목에 매수세가 유입됐다.

그러나 오후 들어 엔비디아 CEO의 거취를 둘러싼 보도가 전해지면서 상승분을 반납했다. 일본 대형 은행의 한 트레이더는 최근 주가 하락기에 저가 매수에 나섰던 투자자들이 차익실현에 나섰을 가능성도 있다고 분석했다.

반면 AI·반도체주가 부진한 가운데 상대적으로 저평가된 내수주와 경기방어주 일부에 매수세가 유입되면서 지수를 떠받쳤다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 9조867억엔, 거래량은 27억2754만주였다. 전체 종목 가운데 상승 종목은 959개로 약 60%를 차지했고, 하락 종목은 548개였다.

그 외 주요 종목 중에서는 리크루트와 화낙, 후지쿠라 등이 하락한 반면 코나미그룹과 KDDI, 도쿄일렉트론은 상승했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

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