㈜LG, 전자·AI 사업 성장에도 화학 부진에 수익성 주춤

LG전자·LG CNS 성장세 지속…AI·클라우드·전장 사업이 실적 뒷받침

화학 계열 부진에 지분법이익 52% 급감…3분기 영업익 22% 감소

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = ㈜LG가 올해 3분기 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 20% 넘게 감소했다. LG CNS를 비롯한 주요 계열사의 매출이 늘었지만 화학 계열의 수익성 부진 등으로 지분법이익이 크게 줄어든 영향이다. 전자·통신·서비스 계열의 수익성 개선과 화학 계열의 부진이 엇갈리면서 그룹 내 사업별 실적 차이가 뚜렷해지고 있다.

12일 ㈜LG가 발표한 2026년 3분기 경영실적 자료에 따르면 연결 기준 매출은 2조404억원으로 전년 동기 대비 2.2% 증가했다. 영업이익은 3277억원으로 21.8% 감소했다. 지배주주지분 순이익은 2068억원으로 34.4% 줄었다.

서울 여의도 LG 트윈타워 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

매출 증가에도 수익성이 악화된 가장 큰 요인은 지분법손익 감소다. 3분기 지분법이익은 1077억원으로 지난해 같은 기간 2233억원보다 51.8% 급감했다. 주요 계열사의 실적 부진이 지주회사 수익성에 직접적인 영향을 미친 셈이다.

특히 화학 계열의 수익성 악화가 두드러졌다. LG화학의 3분기 영업이익은 5612억원으로 전년 동기 대비 17.4% 감소했다. 반면 LG에너지솔루션은 북미 에너지저장장치(ESS) 사업 확대 등에 힘입어 영업이익이 25.7% 증가한 7560억원을 기록했다. 배터리 사업 성장에도 석유화학 부진 등이 화학 계열 전체 수익성을 제약했다.

전자 계열은 상대적으로 양호한 성적을 거뒀다. LG전자 영업이익은 7819억원으로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 가전·TV 사업 성장과 비용 효율화가 실적 개선을 뒷받침했다. 다만 LG이노텍은 영업이익이 948억원으로 53.5%, LG디스플레이는 2506억원으로 41.9% 각각 감소했다.

통신·서비스 계열에서는 LG CNS가 성장세를 이어갔다. LG CNS의 3분기 매출은 1조6643억원으로 전년 동기 대비 9.3% 증가했고, 영업이익은 1382억원으로 15.0% 늘었다. 클라우드 서비스 사업 확대가 성장을 견인했다. LG유플러스 역시 인공지능 데이터센터(AIDC) 등 기업인프라 사업 호조에 힘입어 영업이익이 2976억원으로 84.0% 증가했다.

지주회사 자체의 수익 기반은 오히려 개선됐다. ㈜LG의 3분기 별도 기준 영업수익은 2714억원으로 16.9% 증가했다. 영업이익은 2063억원으로 23.5% 늘었다. 배당수익이 1418억원으로 30.8% 증가하고 상표권 사용수익도 984억원으로 13.1% 확대된 영향이다.

올해 3분기까지 누적 연결 매출은 5조9807억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 반면 영업이익은 1조2745억원으로 약 4% 감소했다. 연결 종속회사들의 외형 성장에도 지분법이익 감소가 전체 수익성을 압박하는 구조가 이어졌다.

syu@newspim.com