"마지막 순간까지 너답게"…황이주 울진군수 수능 응원 현수막 '눈길'

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수는 12일 수험생 응원 현수막을 내걸었다
- 울진지역 고사장 주변에는 각계 응원 현수막이 게시됐다
- 현수막은 친근한 문구와 그림으로 수험생을 격려했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
학부모 "현수막은 도시의 얼굴....작은 것부터 변화 시도 노력 엿 보여"
"긴장 말고 자신있게, 마지막 순간까지 너답게 빛나길 바랄게"
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 황이주 울진군수 명의로 내걸린 수능 응원 현수막이 눈길을 끌고 있다. 정형화된 격려 문구 대신 10대들의 감성에 맞춘 친근한 표현과 그림으로 수험생들에게 응원의 마음을 전하고 있다.
수능을 일주일 앞둔 12일 경북 울진지역 수능 고사장 주변에는 교육 관련 단체와 학부모단체, 동문, 교육청, 군의회, 지자체 등 지역 사회 각계의 응원 현수막이 빼곡히 게시돼 '대학수능철'임을 알리고 있다.
이들 가운데 황 군수 명의의 현수막은 학생들에게 다정하게 말을 건네는 듯한 문구와 발랄한 디자인으로 차별화를 꾀해 이목을 끈다. '수험생 여러분을 응원합니다.'처럼 익숙한 표현에서 벗어나 수험생의 눈높이에서 격려를 전한 점이 특징이다.
'오늘의 너를 믿어, '끝까지 해낸 너에게, 마지막 페이지까지 너를 믿어', '긴장 말고 자신 있게, 마지막 순간까지 너답게 빛나길 바랄게' 등의 문구는 수능시험을 앞둔 학생들에게 자신에 대한 믿음을 잃지 말라는 메시지를 담고 있다.
합격이나 고득점을 직접적으로 강조하기보다 지금까지 애써 온 수험생의 노력을 격려하고 마지막 순간까지 자신답게 시험을 치르길 바라는 마음을 부드럽게 풀어냈다. 여기에 그림을 더해 자칫 딱딱하게 느껴질 수 있는 기관장 명의의 현수막에 친근함을 입혔다.
현수막을 본 한 학부모는 "우연히 마주친 황이주 군수의 수능 응원 현수막을 처음에는 콘서트 현수막으로 착각했다"며 "군정 슬로건이 '변화와 혁신, 도약하는 울진'인 것처럼 거리에 내거는 현수막의 문구와 디자인에도 의미와 시의성을 담아 변화를 주고 있다"고 말했다.
또 다른 주민은 "거리의 현수막은 도시의 이미지를 상징적으로 보여주는 얼굴 역할을 한다"며 "수능 응원 현수막에서도 관행적인 응원 문구 대신 수능의 주인공인 10대 학생들의 감성을 담아 표현한 데서 울진의 변화를 위한 군수의 노력이 엿보인다"고 말했다.
2027학년도 대학수학능력시험은 오는 19일 전국 시험장에서 일제히 치러진다.
nulcheon@newspim.com