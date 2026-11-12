배민, 배달팁 할인도 수수료 산정 제외…연 1100억원 절감 추산

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 12일 입점업체 부담 배달팁 할인액을 수수료 산정에서 제외했다
- 배민은 음식값과 배달팁 할인액을 뺀 금액을 기준으로 수수료를 부과한다
- 우아한형제들은 입점업체의 연간 수수료 부담이 약 1100억원 줄어든다고 추산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중개·결제정산 수수료에 적용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 우아한형제들은 배달의민족 입점업체가 부담하는 고객 배달팁 할인액을 중개·결제정산 수수료 산정에서 제외하도록 배민배달 서비스 이용약관을 바꿀 예정이라고 12일 밝혔다.
배민은 이미 입점업체가 부담하는 음식값 할인액을 수수료 산정에서 빼고 있다. 약관을 변경하면 음식값과 배달팁 할인액 모두 수수료 산정 대상에서 제외된다.
우아한형제들은 할인 전 가격을 기준으로 수수료를 부과하는 방식과 비교할 때 입점업체의 연간 수수료 부담이 약 1100억원 줄어드는 효과가 있다고 추산했다. 이 금액에는 기존 음식값 할인 공제분도 포함됐다.
주문 금액이 2만5000원이고 입점업체가 3000원을 할인하면 할인 명목과 관계없이 2만2000원을 기준으로 중개·결제정산 수수료를 산정한다. 회사는 같은 할인과 매출을 적용해 할인액을 공제하지 않는 플랫폼과 비교할 경우 하루 30건 판매 기준 한 달 29만원 이상, 연간 약 350만원의 수수료를 아낄 수 있다고 계산했다.
배민은 지난해 5월 프랜차이즈 본사가 발행한 할인쿠폰 중 가맹점주가 부담한 금액을 확인하는 시스템을 구축해 해당 금액도 수수료 산정에서 제외했다. 이번 배달팁 할인 공제는 외식업 소상공인 단체가 요청한 사항이라고 회사는 설명했다.
배민은 지난 7월부터 음식값과 배달팁 할인을 함께 설정할 수 있는 통합할인을 운영하고 있다. 회사에 따르면 통합할인에 참여한 가게의 전년 대비 매출은 기존 방식을 유지한 가게보다 월평균 20만원 이상 더 늘었다.
kji01@newspim.com