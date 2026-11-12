진로 상담부터 일자리 연계까지...정부, 청년 구직·서비스 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 12일 서울고용센터를 방문해 청년 취업지원 서비스 운영을 점검했다
- 간담회에서 청년과 기업의 구직·채용 과정별 애로사항을 청취했다
- 서울고용센터는 상담·멘토링·컨설팅 등 맞춤형 지원 확대를 추진했다
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청년 취업 지원 강화로 기회와 인재 연결 목표
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =청년층의 취업난이 이어지는 가운데 정부가 청년 구직자를 위한 취업지원 서비스 점검에 나섰다.
범부처 민생안정지원단은 12일 서울지방고용노동청 서울고용센터를 방문해 청년 취업지원 서비스 운영 현황을 점검하고 서울지역 일자리 동향과 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
장도환 민생안정지원단장은 이날 센터의 주요 시설을 둘러보고 청년 취업지원 프로그램 운영 현황을 살폈다. 이어 간담회에서 서울지역 일자리 동향과 구직·채용 과정에서 겪는 어려움을 들었다.
간담회 참석자들은 산업·기술 환경이 바뀌면서 청년들이 진로를 정하고 취업을 준비하는 데 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 기업도 채용한 인력의 직무 역량이 현장 요구와 달라 재교육 부담이 생기고 조기 퇴사에 따른 손실도 겪는다며, 구직자와 기업의 사정에 맞춘 컨설팅을 늘려 달라고 건의했다.
서울고용센터는 청년특화센터를 운영하고 '청년ON라운지'를 통해 진로 상담과 현직자 멘토링, 일대일 취업 컨설팅, 모의면접 등을 제공한다. 유관기관 38곳과 취업지원 협력체계를 구축했으며 고용복지+(플러스)센터에 입주한 16개 기관과 협력해 주거·금융 상담도 연계하고 있다.
이병성 서울고용센터소장은 "청년에게는 실질적인 취업의 기회를, 기업에는 필요한 인재를 연결할 수 있도록 현장 맞춤형 지원이 중요하다"며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 강화해 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 취업지원 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
장 단장은 "구인기업이 줄고 고용 여건이 악화하는 가운데 고용센터가 현장 변화에 대응할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com