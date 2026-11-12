솔루스첨단소재, 3분기 영업손실 301억원…적자 확대

AI 핵심 요약beta
- 솔루스첨단소재는 12일 3분기 매출 1255억원을 기록했다
- 전지박 매출은 916억원으로 늘었지만 영업손실은 301억원으로 확대됐다
- 전력비 상승에 대응해 4분기부터 전지박 가격 인상을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 솔루스첨단소재가 올해 3분기 전지박과 유기발광다이오드(OLED) 사업의 매출 성장에도 영업적자 폭이 확대됐다.
솔루스첨단소재는 12일 올해 3분기 연결 기준 매출 1255억원, 영업손실 301억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 83.1% 증가했지만 영업손실은 지난해 같은 기간 260억원에서 301억원으로 확대됐다.
사업별로는 전지박 부문 매출이 916억원으로 전년 동기 대비 151.6% 증가하며 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 글로벌 배터리 및 전기차 고객사의 공급 물량 확대가 성장을 이끌었다.
다만 헝가리 공장의 전력비 상승과 감가상각비 부담이 수익성 개선을 제약했다. 헝가리 전력거래소(HUDEX) 기준 전력 가격은 2분기 평균 메가와트시(MWh)당 109.2유로에서 3분기 151.1유로로 약 38% 상승했다.
OLED 부문 매출은 339억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 모바일용 R프라임 공급 확대와 중국 고객사의 스마트폰 생산 재개에 따른 정공방어층(HBL) 소재 판매가 증가했다.
솔루스첨단소재는 전지박 판매가격 인상을 통해 수익성 개선에 나설 계획이다. 일부 주요 고객사와 가격 인상 협의를 마쳤으며 인상된 가격은 4분기 실적부터 반영될 예정이다. 나머지 고객사와도 협상을 이어가 내년까지 단계적인 판가 인상을 추진한다.
아울러 유럽 전기차와 북미 에너지저장장치(ESS) 시장의 수요 확대에 대응할 방침이다. 유럽 현지 생산시설의 경쟁력을 강화하고 북미 ESS용 배터리 소재 수요 확보에도 나선다.
곽근만 솔루스첨단소재 대표는 "내년에도 순차적인 판가 인상을 통해 수익성을 지속적으로 개선하고, 상각전영업이익(EBITDA) 달성과 연중 분기 흑자 전환을 이뤄내는 데 집중하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com