보령, 예산 제2항암주사제동 착공…연 1320만 바이알 생산력 확보

AI 핵심 요약beta
- 보령은 12일 예산캠퍼스 제2항암주사제동 착공식을 열었다
- 보령은 약 500억원을 투입해 항암주사제 생산시설을 증설한다
- 2028년 하반기 준공되면 연간 생산능력이 2.2배 늘어난다
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수출·위탁개발생산 물량 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령이 충남 예산캠퍼스에 약 500억원을 투입해 항암주사제 생산시설을 증설한다. 2028년 하반기 준공되면 예산캠퍼스의 연간 항암주사제 생산능력은 기존 600만 바이알에서 1320만 바이알로 2.2배 늘어난다.
보령은 12일 예산캠퍼스에서 제2항암주사제동 착공식을 열었다고 밝혔다. 보령은 증설을 통해 국내 세포독성항암제 공급을 안정화하고, 여러 품목과 제형을 생산해 수출과 위탁개발생산(CDMO) 물량을 확대할 계획이다.
예산캠퍼스는 이미 해외 공급을 시작했다. 보령은 지난 5월 예산캠퍼스에서 생산한 항암제 '알림타'를 대만 제약사 로터스에 공급하며 글로벌 CDMO 사업의 첫 해외 공급 실적을 냈다. 쥴릭파마와도 CDMO 계약을 체결해 2027년부터 동남아시아 7개국에 알림타를 공급할 예정이다.
시장조사업체 아이큐비아에 따르면 보령은 지난해 국내 세포독성항암제 시장에서 55%의 점유율을 기록했다. 오리지널 항암제 '젬자'와 '알림타'는 인수 후 자체 생산으로 전환했다. 올해 5월 인수를 마친 '탁소텔'도 예산캠퍼스로 생산을 순차적으로 이전하고 있다.
예산캠퍼스의 기존 항암주사제 생산시설은 2023년 유럽연합 의약품 제조·품질관리 기준(EU-GMP) 인증을 받았다. 최근에는 경구용 고형제 생산시설도 EU-GMP 인증을 획득했다.
김정균 보령 대표는 "글로벌 시장에서 필수의약품 공급 불안이 반복되는 상황에서 안정적인 공급은 곧 환자의 치료 기회와 직결된다"며 "예산캠퍼스를 명실상부한 글로벌 세포독성항암제 최대 공급 기지로 키워 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com