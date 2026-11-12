금감원 "주민센터 사칭 신종 보이스피싱 주의"…사흘 만에 1억원 피해

주민센터 직원 사칭 명의도용 우려 자극

금감원·검사 등 릴레이 사칭

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 최근 주민센터 직원을 사칭해 개인정보 도용 가능성을 알린 뒤 금융감독원과 수사기관 관계자를 사칭하며 돈을 가로채는 신종 보이스피싱 수법이 등장해 금융당국이 소비자경보를 발령했다.

금융감독원은 12일 주민센터 직원을 사칭한 신종 보이스피싱 피해가 확인됨에 따라 금융소비자를 대상으로 소비자경보 '주의'를 발령했다고 밝혔다.

[자료= 금융감독원]

이번 수법은 주민센터 직원이 명의도용을 막아주려는 것처럼 접근한다는 점이 특징이다. 사기범은 "누군가 신분증과 위임장을 가지고 주민등록등본과 인감증명서를 발급받으려 했다"며 피해자의 불안감을 자극한다.

이후 명의도용 여부를 확인해야 한다며 한국신용정보원이나 금융감독원의 가짜 전화번호를 안내한다. 피해자가 직접 해당 번호로 전화를 걸면 신용정보원 직원, 금감원 팀장, 검사 등을 사칭한 사기범들이 차례로 등장해 범죄 연루 가능성을 언급하며 송금을 요구하는 방식이다.

실제 지난 10월 한 피해자는 주민센터 직원을 사칭한 전화를 받은 뒤 신용정보원과 금감원, 검사를 사칭한 사기범들에게 속아 사흘 만에 1억원이 넘는 돈을 송금한 것으로 확인됐다.

사기범들은 피해자 명의의 계좌가 범죄에 이용됐다고 주장하며 "구속되기 싫으면 시키는 대로 하라"고 협박했다. 이어 "자산검수를 진행해야 한다", "국가에서 자산을 관리하고 수사가 끝나면 돌려주겠다"는 말로 송금을 유도했다.

금감원은 이번 수법이 기존 기관사칭형 보이스피싱과 달리 피해자를 보호해 주는 것처럼 접근하고, 피해자가 직접 전화를 걸도록 유도해 의심을 피한다는 점에서 각별한 주의가 필요하다고 설명했다.

금감원은 주민센터나 공공기관을 사칭한 전화를 받으면 상대방이 알려준 번호가 아닌 공식 대표번호로 직접 확인해야 한다고 당부했다. 한국신용정보원은 명의도용 신고를 접수하지 않으며, 금감원과 수사기관 역시 자산검수나 수사를 이유로 송금을 요구하지 않는다.

이미 돈을 송금했다면 즉시 경찰(112)이나 해당 금융회사 콜센터에 지급정지를 요청해야 한다. 명의도용이 의심될 경우 어카운트인포와 명의도용방지서비스를 통해 본인 명의의 계좌 개설 및 휴대전화 개통 여부를 확인할 수 있다.

금감원은 이번 신종 수법을 전 금융권에 전파하고 고액 예금 중도해지, 여러 계좌로의 분할 이체 등 이상거래 징후에 대한 모니터링을 강화하도록 지도할 방침이다. 아울러 관계기관과 공조해 범행에 이용된 전화번호와 계좌 정보를 공유하고 변종 수법에 대한 감시도 강화할 계획이다.

romeok@newspim.com