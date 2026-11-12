GC녹십자, 국내 제약사 최초 의약품 안전성 문헌 검토 AI 개발

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자는 12일 생성형 AI 기반 약물감시 소프트웨어를 자체 개발했다
- 피브이리트리브는 의약품 안전성 정보와 보고 요건 충족 여부를 분석했다
- 초기 검증에서 음성 예측도 100%를 기록했으며 기능 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 생성형 인공지능(AI) 기반 약물감시 문헌 검토 소프트웨어 'PVLitrieve(피브이리트리브)'를 자체 개발했다고 12일 밝혔다. 국내 제약사가 이 같은 소프트웨어를 자체 개발한 것은 처음이다.
약물감시 문헌 모니터링은 국내외 논문과 학회 발표 자료에서 자사 의약품과 관련된 안전성 정보를 찾아 평가하는 업무다. 피브이리트리브는 담당자가 검토 대상 문헌 목록을 입력하면 자사 제품 관련 안전성 정보가 있는지, 해당 사례가 안전성 보고 요건을 충족하는지 분석한다. 분석 결과와 판단 근거는 엑셀 파일로 제공한다.
최종 판단은 약물감시 전문가가 내린다. GC녹십자에 따르면 약 600편의 논문을 대상으로 한 초기 검증에서 음성 예측도는 100%였다. 해당 검증에서 AI가 음성으로 분류한 건이 기준 판정에서도 모두 음성이었다는 의미다.
GC녹십자는 피브이리트리브의 상표 출원을 마쳤다. 내년에는 문헌 검색과 보고서 초안 작성 기능을 추가해 검색부터 검토, 보고서 작성까지 지원 범위를 넓힐 계획이다.
최봉규 GC녹십자 AI·데이터사이언스센터장은 소프트웨어 기능을 개선해 약물감시 업무의 생산성과 품질을 높이겠다고 밝혔다.
sykim@newspim.com