李대통령 "지방 성장이 곧 대한민국 성장…지방 재정 자율성 높여야"

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52차 수석보좌관회의 주재

"각 지방이 국가 경제 발전 주역 돼야"…특화 전략 산업 육성 주문

충청권 메가프로젝트 착공 계기…"관행·제약 뛰어넘는 해법 찾아야"

"지방 재정 안정적 재원 구조 확립 논의 서둘러야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 12일 "지방 성장이 대한민국 성장이 되는 '모두의 성장' 시대를 열겠다"며 지방 재정의 자율성과 책임성을 높이는 논의를 서두르라고 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 52차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 충남 아산에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 직접 참석한 데 이어 지방 주도 성장의 재정적 뒷받침까지 거론했다.

이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 52차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"모든 국민이 성장 과실 누리려면 지방이 주역 돼야"

이 대통령은 수보회의 모두발언에서 "모든 국민이 성장의 기회와 과실을 고루 누리게 하려면 전국 각 지방이 국가 경제 발전의 주역이 돼야 한다"고 강조했다.

이어 "지방이 저마다 다른 잠재력과 경쟁력을 바탕으로 새로운 경제·산업 생태계를 구축할 때만 대한민국의 성장도 가능하다는 점을 명심해야 한다"고 짚었다.

그러면서 "무엇보다 지방마다 그 특성과 강점을 극대화한 전략 산업을 육성하고, 필요한 재정·금융 지원과 규제 혁신에 정책 역량을 집중해야 한다"고 지시했다.

◆"메가프로젝트 충청권도 첫걸음…다른 지역도 속도 내야"

이 대통령은 이날 오전 착공한 충청권 메가프로젝트를 언급했다. 이 대통령은 "오늘 대한민국의 지방 주도 성장과 초격차 성장을 이끌 3대 메가프로젝트가 충청권에서도 본격적인 첫걸음을 뗐다"고 전했다.

이 대통령은 앞서 이날 오전 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석한 뒤 현장에서 4차 민관합동 점검회의를 주재했다.

이 대통령은 이 자리에서 충청권 메가프로젝트로 계획된 392조 원 투자에 더해 반도체·바이오 등 분야 112개 기업이 23조 6000억 원 규모의 추가 투자에 나설 예정이라고 소개했다.

이 대통령은 수보회의에서 "청와대와 정부는 다른 지역 사업들도 속도감 있게 추진될 수 있도록 기존의 관행과 제약을 뛰어넘는 창의적이고 과감한 해법을 적극 모색해 달라"고 주문했다.

◆"지방 주도 성장에 재정 뒷받침 필수…'모두의 성장' 반드시 열 것"

이 대통령은 지방 재정의 중요성도 짚었다. 이 대통령은 "지속 가능한 지방 주도 성장에는 재정적 뒷받침도 필수"라며 "지방 재정의 자율성과 책임성을 높이고 안정적 재원 구조를 확립하는 실질적인 논의도 빠르게 진행해야 한다"고 말했다.

내년도 정부 예산안을 살펴보면 총지출 820조9000억 원 중 지방교부세는 77조1899억 원으로 올해(69조3549억 원)보다 7조8350억 원 늘었다.

국토대전환과 지방주도 성장에는 전년의 2배가 넘는 33조 원을 투입한다.

이 대통령은 "지방 성장이 대한민국 성장이 되는 '모두의 성장' 시대를 국민과 함께 반드시 열어가겠다"고 했다.

the13ook@newspim.com