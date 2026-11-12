식약처, 공급 중단 필수 항암제·항생제 3종 국내서 직접 만든다…연내 공급

AI 핵심 요약beta
- 식약처는 12일 필수 항암제·항생제 3개 품목의 국내 제조를 추진했다
- 독소루비신·다우노루비신·답토마이신을 연내 의료현장에 공급할 계획이다
- 약사법 시행으로 국가필수의약품 주문·제조 사업의 법적 근거를 마련했다
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식약처, 국내 공급체계 안정성 강화
"환자 필수치료제 적기에 공급할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 해외 의존도가 높거나 공급이 중단된 필수 항암제·항생제 3개 품목이 국내에서 직접 주문 제조돼 연내 의료현장에 공급될 예정이다.
식품의약품안전처는 12일 간세포암, 급성골수성백혈병 및 중증 세균감염 치료에 필수적인 항암제와 항생제 3개 품목의 안정적인 공급을 위해 국내 주문·제조를 추진하고 연내 의료현장에 공급할 계획이라고 밝혔다.
식약처는 한국희귀·필수의약품센터(센터)를 통해 공급이 불안정한 필수의약품의 국내 생산과 공급을 지원하는 주문·제조 사업을 운영해 왔다. 올해 신규 주문·제조 대상은 상반기 다카르바진 주사제를 포함한 총 4개 품목으로 2016년 사업을 시작한 이후 연간 최대 규모이다.
독소루비신 동결건조 주사제는 간암 환자의 경동맥화학색전술에 사용된다. 다우노루비신 주사제는 급성골수성백혈병 등 혈액암 치료에 쓰인다. 답토마이신 주사제는 메티실린 내성 균혈증 등 중증 감염 치료를 위해 의료현장에서 필수적으로 사용된다.
식약처와 센터는 의료현장의 요청에 따라 해외에서 긴급도입해 왔던 독소루비신과 답토마이신 주사제를 주문·제조함으로써 국내 공급체계의 안정성을 보다 강화했다. 최근 공급이 중단된 다우노루비신 주사제는 급격히 진행되는 소아 급성백혈병 등의 적기 치료를 위해 주문·제조 대상에 선제적으로 포함했다.
이번 주문·제조는 국내 제약사의 생산원가를 보존하고, 제조된 의약품을 센터가 책임 구매·공급하는 방식으로 추진된다. 식약처는 우수한 국내 제조 인프라를 활용해 필요한 물량을 확보하고 연내 의료현장에 공급함으로써 중증 환자의 치료 연속성을 보장하고 치료 공백을 최소화할 계획이다.
아울러 국가필수의약품 주문·제조의 법적 근거를 담은 '약사법'이 이날 시행됨에 따라 식약처장은 안정적 공급이 어려운 국가필수의약품의 제조를 국내 제약사에 요청하고 필요한 비용을 지급할 수 있게 된다. 이는 그동안 행정적으로 운영해 온 주문·제조 사업을 법제화한 것으로 국내 제조역량과 공공 구매·공급 기능을 연계해 국가 주도의 필수의약품 공적 공급체계를 강화했다는 데 의미가 있다.
식약처는 "의료계, 제약업계 및 관계기관과 협력해 공급이 불안정한 국가필수의약품을 조기 파악하고, 국내 제조역량을 활용한 주문·제조 등 필요한 지원을 확대해 환자가 필수 치료제를 적기에 공급받을 수 있도록 노력할 계획"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com