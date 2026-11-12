한국파마, 올 3분기 누적 영업익 67억…CMO 성장 효과

AI 핵심 요약beta
- 한국파마가 12일 올해 3분기 누적 매출 770억원을 기록했다
- 영업이익은 67억원으로 전년 동기보다 370% 증가했다
- 수탁생산 확대와 주요 제품 판매 증가로 수익성이 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국파마는 올해 3분기 누적 매출액 770억원, 영업이익 67억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 12.9%, 370% 증가한 수치다.
3분기 누적 영업이익률은 8.7%로 전년 동기 대비 6.6%포인트 상승했다. 분기별 매출액도 1분기 246억원, 2분기 259억원, 3분기 265억원으로 꾸준히 증가했다.
실적 개선에는 의약품 수탁생산(CMO) 사업 확대와 주요 제품 판매 증가가 영향을 미쳤다. 올해 3분기 누적 수탁생산 매출액은 206억원으로 전년 동기 대비 31% 증가했다. 의약품 판매 부문 매출액은 450억원으로 3.4% 늘었으며, 수출 매출액은 20억원을 기록했다.
주요 제품별로는 알지겐과 크리롤의 매출액이 전년 동기 대비 각각 35%, 75% 증가했다. 설트랄린과 아라빌정도 각각 13%, 18% 늘었다.
비용 절감도 수익성 개선에 기여했다. 3분기 누적 매출원가율은 60.7%로 전년 동기 대비 1.5%포인트 하락했다. 판매비와관리비는 236억원으로 전년 동기보다 7억원 감소했다.
매출액 대비 판매비와관리비 비율도 지난해 같은 기간 35.7%에서 올해 30.6%로 5.1%포인트 낮아졌다.
한국파마는 앞으로 주요 의약품의 안정적인 공급과 신규 수탁생산 물량 확보에 집중할 계획이다. 생산 및 비용 관리 효율성을 높여 수익성을 강화한다는 방침이다.
한국파마 관계자는 "앞으로도 안정적인 생산 기반을 바탕으로 수탁사업 경쟁력을 강화하고 주요 품목의 판매 확대를 통해 지속적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com