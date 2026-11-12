우진플라임, 올 3분기 영업익 37억…흑자전환 성공

AI 핵심 요약beta
- 우진플라임은 12일 3분기 매출 602억원, 영업이익 37억원을 기록했다
- 3분기 매출은 33.9% 증가했고 영업이익은 흑자전환했다
- 누적 매출은 1515억원, 영업이익은 4억원으로 집계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 사출성형기 전문기업 우진플라임은 올해 3분기 연결기준 매출액 602억원, 영업이익 37억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 밝혔다.
매출액은 전년 동기 대비 33.9% 증가했으며, 영업이익은 지난해 같은 기간 6억원의 영업손실에서 흑자전환했다.
전 분기와 비교해도 매출액은 7.9%, 영업이익은 355.3% 증가했다. 이에 따라 3분기 영업이익률은 약 6.1%를 기록했다.
다만 3분기 당기순손실은 약 15억원으로 전년 동기 대비 적자전환했다. 회사는 환율 하락에 따른 외화환산평가손실이 반영된 결과로, 실제 현금 유출을 수반하지 않는 회계상 평가손실이라고 설명했다.
올해 3분기 누적 매출액은 1515억원으로 전년 동기 대비 3.1% 증가했다. 누적 영업이익도 약 4억원으로 흑자를 기록했다.
우진플라임은 국내 시장에서의 매출 증가가 3분기 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 앞으로 국내 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 해외 시장 확대와 생산 효율성 제고를 추진할 계획이다.
우진플라임 관계자는 "3분기에는 국내 시장을 중심으로 국내 매출이 실적 개선을 견인했다"며 "앞으로도 국내 시장에서의 경쟁력을 강화하는 한편 해외 시장 확대와 생산 효율성 제고를 통해 안정적인 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com