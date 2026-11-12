SK증권, ESG 평가 2년 연속 통합 A등급 획득

AI 핵심 요약beta
- SK증권은 12일 한국ESG기준원 ESG 평가에서 2년 연속 통합 A등급을 획득했다
- SK증권은 기후 관련 공시와 금융배출량 산정 범위를 확대했다
- SK증권은 국제표준 인증과 ESG위원회를 통해 지속가능경영 체계를 강화했다
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환경·준법·정보보안 등 국제표준 관리체계 강화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가'에서 지난해에 이어 통합 A등급을 획득했다고 12일 밝혔다.
SK증권은 기후변화가 금융자산에 미치는 영향을 분석하고 관련 공시를 확대하는 한편, 환경·윤리·준법·정보보안 등 경영 전반에 국제표준을 적용해 ESG 관리체계를 강화해 왔다.
특히 올해 한국지속가능성기준위원회(KSSB)의 제2호 '기후 관련 공시'를 준용한 별도 시범 보고서를 발간했다. 2022년 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 보고서를 시작으로 국제회계기준(IFRS) S2 기반 공시까지 단계적으로 확대해 온 결과다.
이번 보고서에서는 기후 관련 지배구조와 전략, 위험관리, 지표 및 목표 등을 공개했다. 주식·채권·대출 등 기업금융 자산이 저탄소 경제로의 전환과 물리적 기후변화에 얼마나 노출돼 있는지 분석하고, 이에 따른 잠재적 가치 변동도 정량적으로 제시했다.
투자 활동에 따른 금융배출량 산정 범위도 넓혔다. 탄소회계금융협회(PCAF) 기준에 따라 준정부채와 구조화금융, 유동화금융 등을 산정 대상에 추가하고, 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는 투자 실적도 공시했다.
아울러 자연 관련 재무정보공개 협의체(TNFD) 권고안을 바탕으로 생물다양성 손실 등 자연자본 관련 위험에 대한 공시도 강화하고 있다.
내부 경영관리체계에도 국제표준을 적용했다. SK증권은 환경경영(ISO 14001), 부패방지경영(ISO 37001), 규범준수경영(ISO 37301), 정보보안경영(ISO/IEC 27001) 등 4개 분야의 국제표준 인증을 확보했다.
이사회 산하 ESG위원회를 중심으로 지속가능경영 과제를 관리하고, 분야별 경영시스템을 통해 관련 정책의 이행 여부와 개선사항을 점검하고 있다.
SK증권 관계자는 "지속가능경영의 신뢰는 위험과 기회를 구체적으로 설명하는 공시와, 이를 일상 업무에서 관리하는 실행력에서 나온다"며 "금융자산에 대한 분석의 정교함을 높이고 경영시스템의 운영 내실을 다져, 투자자와 고객이 신뢰할 수 있는 지속가능금융 역량을 축적해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com