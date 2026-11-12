휴온스, 3분기 영업손실 45억원…올해 매출 전망 616억원 낮춰

AI 핵심 요약beta
- 휴온스는 12일 3분기 영업손실로 연간 매출 전망을 9.5% 낮췄다
- 휴온스는 3분기 매출 1440억원, 영업손실 45억원을 기록했다
- 휴온스는 백신 유통 확대와 비용 절감으로 매출 회복을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스가 올해 3분기 영업적자로 돌아서면서 연간 매출 전망을 6462억원에서 5846억원으로 616억원(9.5%) 낮췄다. 회사는 3분기 잠정 실적과 4분기 전망을 반영해 매출 전망치를 조정했다고 12일 밝혔다.
휴온스의 3분기 연결 기준 잠정 매출은 1440억원으로 전년 동기 대비 6.3% 감소했다. 영업손실은 45억원으로 적자 전환했다. 별도 기준으로는 매출 1185억원, 영업손실 31억원을 기록했다.
별도 매출은 연속혈당측정기 사업 종료와 미국 수출 공백의 영향으로 전년 동기 대비 5.4% 줄었다. 지난 4월 시작한 백신 유통 사업과 내수 의약품 매출은 성장했지만 전체 매출 감소를 상쇄하지 못했다. 매출원가가 늘고 미국 수출 제품의 리콜 비용이 추가 반영된 점도 수익성에 부담을 줬다. 3분기 연구개발비는 전년 동기 대비 13.9%, 직전 분기 대비 21% 증가했다.
자회사 휴온스엔의 3분기 매출은 218억원으로 전년 동기 대비 12.5%, 직전 분기 대비 36.4% 증가했다. 지난 7월 바이오로제트를 흡수합병한 데다 건강기능식품 주문자상표부착생산(OEM) 매출과 수출이 늘어난 영향이다.
휴온스는 백신 유통 사업을 확대해 매출 회복을 추진하고 비용 지출을 줄이는 한편, 연구개발과 제조 품질 개선 투자는 이어갈 방침이다. 안구건조증 치료제 후보물질 'HUC1-394'는 지난 7월 임상 2상 첫 환자를 등록했으며, 내년 하반기 마지막 환자의 최종 방문을 목표로 하고 있다.
휴온스는 이날 이사회에서 주당 200원의 현금배당도 결정했다. 배당총액은 23억원이며 배당 기준일은 12월 4일, 지급 예정일은 12월 21일이다. 자본준비금을 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하는 감액배당이다.
송수영 휴온스 대표는 "어려운 대내외 환경이 이어지는 상황에서도 주주와의 약속인 배당 정책은 흔들림 없이 유지해나가고 있다"며 "매출 회복과 수익성 개선을 통해 주주 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com