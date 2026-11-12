[ETF 시황] K팝 웃고 중국 테마 울고…수익률 희비

AI 핵심 요약beta
- 12일 ETF 시장에서 K팝·미디어엔터 상품이 강세를 보였다
- 중국 전기차·AI·로봇 테마 ETF는 하락률 상위권에 올랐다
- KODEX 200과 커버드콜 상품에 자금 유입이 집중됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
차이나전기차레버리지는 6.01% 하락
전 거래일 기준 국내 대표지수·커버드콜에 자금 유입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 12일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 K팝과 미디어·엔터테인먼트 관련 상품이 강세를 보였다. 반면 중국 전기차와 인공지능(AI), 로봇 등 중국 테마형 ETF는 하락률 상위권에 이름을 올렸다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 전체 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 ACE KPOP포커스로 전 거래일보다 8.80% 상승했다. HANARO Fn K-POP&미디어(7.27%), TIGER 미디어컨텐츠(4.25%), 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지(3.72%), ACE 삼성전자단일종목레버리지(3.61%) 등도 상승률 상위권에 올랐다.
반면 중국 관련 ETF는 하락세가 두드러졌다. TIGER 차이나전기차레버리지(합성)는 6.01% 내리며 가장 큰 낙폭을 기록했다. TIGER 글로벌MLCC&기판(-5.60%), ACE 골드선물 레버리지(합성 H)(-4.62%), TIGER 차이나AI소프트웨어(-4.50%), KODEX 차이나휴머노이드로봇(-4.48%) 등도 약세를 나타냈다.
테마별로는 미디어/엔터 관련 ETF가 평균 2.94% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 통신서비스(1.66%), EuroStoxx50(1.45%), 탄소배출권(1.44%), 원유/가스기업(1.37%) 테마가 강세를 보였다. IPO/M&A(-3.99%), 보험(-3.91%), 희토류(-3.89%), 금채굴기업(-3.72%), 기후변화솔루션(-3.45%) 관련 ETF는 하락 마감했다.
자금 유입은 국내 대표지수 ETF와 커버드콜 상품에 집중됐다. 자금 유입 규모가 가장 큰 ETF는 KODEX 200으로 전 거래일 기준 1524억원이 순유입됐다. 이어 KODEX 200타겟위클리커버드콜(1398억원), KODEX 코스닥150레버리지(924억원), TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브(548억원), KODEX 코스닥150(539억원) 순으로 자금이 들어왔다.
반면 TIGER 반도체TOP10에서는 465억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. KODEX 머니마켓액티브(-457억원), TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥(-269억원), KIWOOM 200(-253억원), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(-206억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com