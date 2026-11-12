제너셈, 반도체 장비 수주 성과 가시화…3분기 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 제너셈은 12일 3분기 매출 251억원과 영업이익 25억원을 기록했다
- 3분기 매출은 전년 동기 대비 59.5% 늘었고 영업이익은 흑자전환했다
- 9월 말 수주잔고는 약 854억원으로 연간 매출 목표는 40% 이상 증가다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연간 매출 40% 성장 목표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 후공정 장비 전문기업 제너셈은 올해 3분기 연결기준 매출액 251억5400만원, 영업이익 25억6700만원을 기록했다고 12일 밝혔다.
매출액은 전년 동기 157억7300만원 대비 59.5% 증가했으며, 영업이익은 지난해 같은 기간 3억7200만원의 영업손실에서 흑자전환했다. 당기순이익도 9억7900만원을 기록하며 흑자로 돌아섰다. 3분기 영업이익률은 10.2%를 나타냈다.
매출총이익은 93억3300만원으로 전년 동기 51억1600만원 대비 82.4% 증가했다. 매출총이익률도 32.4%에서 37.1%로 4.7%포인트 상승했다.
올해 3분기 누적 매출액은 551억7500만원으로 전년 동기 대비 29.0% 증가했다. 누적 영업이익은 42억6900만원으로 337.9% 늘었다.
같은 기간 누적 매출총이익은 222억9300만원으로 43.5% 증가했으며, 매출총이익률도 36.3%에서 40.4%로 4.1%포인트 개선됐다.
제너셈은 상반기에 확보한 수주 물량의 납품이 순차적으로 진행되면서 매출이 증가했다고 설명했다. 다만 원재료비와 인건비 상승, 생산 역량 확대에 따른 비용 증가로 전 분기 대비 영업 수익성은 일부 영향을 받았다.
수주잔고도 확대됐다. 제너셈의 올해 9월 말 기준 수주잔고는 약 854억원으로, 지난해 연간 연결 매출액 567억6000만원을 웃도는 규모다.
회사는 확보한 수주 물량의 안정적인 납품과 생산 효율성 개선을 통해 올해 연간 매출액을 전년 대비 40% 이상 늘린다는 목표다.
반도체 후공정 장비의 기술 고도화도 추진하고 있다. 제너셈은 반도체 패키지 절단 장비(Saw Singulation) 등 픽앤플레이스(Pick & Place) 설비에 인공지능(AI) 기반 비전 검사장치를 상용화했다. 온디바이스 딥러닝 기술을 적용한 모델의 평가도 마치고 양산 설비에 적용하기 시작했다.
회사는 고대역폭메모리(HBM)의 고단화와 첨단 패키징 시장 확대에 따라 웨이퍼 핸들링과 소터 등 자동화 장비 수요가 증가할 것으로 기대하고 있다. 메모리 반도체 설비투자 확대에 따른 패키지 절단 장비와 로더·언로더, 테스트 핸들러 등의 수주 기회도 예상하고 있다.
한복우 제너셈 대표는 "상반기 확보한 수주 물량이 순차적으로 매출에 반영되면서 3분기 매출과 누적 실적 모두 전년 대비 성장세를 이어가고 있다"며 "HBM 및 첨단 패키징 시장 확대에 대응하는 자동화 장비와 기존 주력 후공정 장비의 기술 경쟁력을 함께 강화하고, 확보된 수주를 안정적으로 매출로 전환해 중장기 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com