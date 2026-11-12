한전, 3분기 영업이익 71% 줄어든 1조6442억…수익성 악화

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3분기 매출 26조8518억…2.6% 감소

3분기 순이익 8359억… 77.9% 급감

누적 영업이익 6조 5569억…43.2%↓

러-우 전쟁 속 13분기 연속 흑자 '선방'

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국전력공사의 3분기 영업이익이 71%나 급감하면서 수익성이 크게 악화된 것으로 나타났다.

국제유가 상승으로 연료비가 상승하면서 한전의 전력구입비용이 크게 늘어난 것으로 분석됐다.

◆ 매출 소폭 줄고 영업이익 급감



한국전력(사장 김동철)은 올해 3분기 결산(연결기준) 결과, 매출액이 26조 8518억원으로 전년동기 대비 2.6% 감소했다고 12일 밝혔다.

3분기 영업이익은 1조 6442억원으로 전년동기 대비 70.9%나 급감했다. 당기순이익은 8359억원으로 전년동기 대비 77.9%나 급감했다.

3분기 누적 매출액은 73조 1691억원으로 전년대비 0.8% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 6조 5569억원으로 43.2% 줄었고, 당기순익은 3조6324억원으로 50.4% 급감했다(그래프 참고).

별도기준 3분기 누적 매출액은 70조 9278억원, 영업비용 68조 9040억원으로, 영업이익은 전년동기 대비 3조 5122억원 감소한 2조 238억원을 기록했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.12 dream@newspim.com

◆ 연료비 상승에 수익성 악화

전년동기 대비 주요 증감요인을 살펴보면, 발전자회사 연료비는 2조 2,007억원, 민간발전사 구입전력비는 9,034억원 증가했다.

연료비는 석탄발전 출력제한 완화 등 선제적 시장 안정화 조치 등으로 석탄 발전량이 증가하고, 유연탄 가격도 상승하여 연료비가 증가했다.

구입전력비는 민간 구입량은 줄었으나, LNG 가격 상승으로 전력구입가격(SMP)이 오르고 재생에너지 의무공급비율 확대(14%→15%)로 재생에너지 공급인증서(REC) 비용도 늘어나면서 구입전력비가 증가한 것으로 분석됐다.

전기판매수익은 중동 전쟁에 따른 업황 부진 등으로 판매량 감소와 판매단가 하락으로 1조 1606억원 감소했다.

기타 영업비용은 발전 및 송배전 설비 자산 증가로 감가상각비 등이 증가하면서 1조 3030억원 증가했다.

◆ 러-우 전쟁 속 13분기 연속 흑자 유지 '선방'

한전의 수익성이 크게 악화됐지만, 러시아와 우크라이나 전쟁의 여파를 감안하면 선방했다는 평가도 나온다.

13분기 연속 흑자를 유지하고 있으나, 과거 러-우 전쟁 당시 연료비 급등 여파로 아직 210조원의 부채와 133조원에 달하는 차입금이 남아 있는 실정이다(아래 그래프 참고).

2월 말 중동 전쟁에 따른 연료가격 상승 영향이 3분기부터 실적에 본격 반영됐지만, 한전은 위기관리시스템을 조기에 가동하고 고강도 재무개선을 추진해 흑자기조가 유지됐다.

이는 한전이 비상경영체계를 강화하고 재정건전화 계획을 충실히 이행한 결과다. 특히, 한전은 전력망 투자 재원을 마련하고 전기요금 인상 요인을 최소화하기 위해, 올해도 3분기까지 전년 동기보다 0.3조원 증가한 1.9조원의 재무개선 실적을 달성했다.

이러한 자구노력으로, 2023년 기준 47.8조원에 달했던 누적 영업적자는 올해 3분기 34.1조원으로 28.7% 줄었다. 89.6조원까지 늘어났던 차입금은 86.2조원으로 3.8% 감소했다.

한전 관계자는 "앞으로도 재무상황 전반에 대한 재무개선 노력을 바탕으로 AI 데이터센터 등 첨단산업 육성에 필수적인 국가 전력망을 적기에 구축하겠다"면서 "전력 설비와 망 운영의 효율성을 극대화하는 등 안정적인 전력공급 체계를 확립하는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

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