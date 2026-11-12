[마감시황] 코스피·코스닥 나란히 하락…젠슨 황 리스크에 AI 투자심리 위축

AI 핵심 요약beta
- 12일 코스피는 기관 매도세로 0.61% 하락한 5342.73에 마감했다
- 엔비디아 CEO 사생활 논란과 해임 가능성에 AI 반도체 투자심리가 위축됐다
- 코스닥도 외국인 순매도로 1.22% 내린 696.53에 거래를 마쳤다
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코스피 5340선·코스닥 690선 후퇴
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 12일 코스피가 기관의 매도세에 하락 마감했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 사생활 논란과 해임 가능성 등이 거론되면서 인공지능(AI) 반도체 업종의 투자심리가 위축된 가운데 단기 상승에 따른 차익 실현 매물도 출회됐다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 32.63포인트(0.61%) 내린 5342.73에 거래를 마쳤다. 개인과 외국인이 각각 618억원, 1580억원을 순매수했지만 기관이 7643억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다.
시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.97%), 삼성전자우(2.00%), 삼성바이오로직스(1.33%), 삼성생명(1.01%) 등이 강세를 보였다. 반면 SK하이닉스(-1.80%), SK스퀘어(-0.63%), LG에너지솔루션(-1.79%), 삼성전기(-4.01%), 현대차(-2.20%), KB금융(-0.98%) 등은 약세를 나타냈다.
코스닥지수는 전 거래일보다 8.57포인트(1.22%) 내린 696.53에 장을 마감했다. 개인과 기관이 각각 3818억원, 396억원을 순매수했지만 외국인은 4261억원을 순매도했다.
코스닥시장에서는 레인보우로보틱스(0.14%), 심텍(1.89%), 리노공업(0.96%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠(-3.32%), 에코프로(-1.50%), 에코프로비엠(-2.18%), 주성엔지니어링(-3.59%), 이오테크닉스(-1.47%), 삼천당제약(-2.15%), HLB(-1.67%) 등은 하락했다.
이날 시장에서는 황 CEO를 둘러싼 논란이 AI 반도체 투자심리에 부담으로 작용했다. 황 CEO는 최근 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 싱가포르 기업 관계자와의 부적절한 관계 의혹에 휩싸였다.
황 CEO는 지난 8일(현지시간) 임직원에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다며 사과했고, 엔비디아 이사회는 국가안보 및 회사 정보 유출 가능성 등을 확인하기 위해 독립적인 조사를 진행하겠다고 밝혔다.
이후 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임 여부를 논의할 예정이라고 보도했다. 중국 관련 의혹에 더해 엔비디아 내부 임원과의 추가적인 사생활 논란까지 제기되면서 경영진 리스크가 확대되는 모습이다.
이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 젠슨 황 엔비디아 CEO 관련 스캔들에 따른 불확실성을 소화하며 약세장이 전개됐다"며 "인공지능(AI) 반도체 투자심리 개선에도 단기 반등에 따른 숨 고르기 양상을 보였다"고 말했다. 이어 "특히 기관과 금융투자의 순매도가 뚜렷하게 나타나며 장 중 낙폭이 확대됐다"고 덧붙였다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 2.9원 내린 1330.7원에 주간 거래를 마쳤다.
rkgml925@newspim.com