매일유업, 그릭요거트 5000만개 판매 돌파…2억원 감사 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 매일유업은 12일 매일 바이오 그릭요거트 판매 행사를 시작했다.
- 무가당 플레인 제품 누적 판매량이 5000만개를 넘어섰다고 밝혔다.
- 12월 11일까지 순금과 요거트 세트 등을 제공하는 행사를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 매일유업은 '매일 바이오' 그릭요거트 무가당 플레인 400g 제품이 누적 판매 5000만개를 넘어섰다며 총 2억원 상당의 고객 감사 행사 '매일 바이오 그릭킹 페스티벌'을 12월 11일까지 진행한다고 밝혔다.
무가당 플레인 400g 또는 800g 제품을 사면 참여할 수 있다. 뚜껑 안쪽 QR코드를 스캔하면 즉시 당첨 여부를 확인하는 100% 당첨 방식이다. 1등 50명에게는 순금 한 돈, 2등 100명에게는 요거트볼 세트, 3등 150명에게는 그릭요거트 제품 세트, 4등 200명에게는 400g 2입 세트를 준다. 참여 고객 전원에게는 매일다이렉트에서 쓸 수 있는 5000원 할인쿠폰을 지급한다.
매일유업 관계자는 "매일 바이오 그릭요거트 무가당 플레인의 누적 판매량 5000만 개 돌파라는 뜻깊은 기록은 그릭요거트를 일상 속 건강한 섭취 습관으로 선택해 주신 고객분들이 만들어주신 성과"라며 "역대급 경품을 준비한 만큼, 이번 그릭킹 페스티벌을 통해 건강한 매일 바이오 그릭요거트와 함께 즐거운 당첨의 기쁨을 누려보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com