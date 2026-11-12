NH투자증권, 담양군에 장학금 1500만원 전달

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 12일 담양군 중·고교생에 장학금 1500만원을 전달했다
- 희망나무 장학금은 저소득층 우수 학생을 지원하는 사회공헌 사업이다
- 지원 지역은 지난해 5곳에서 올해 8곳으로 확대됐다
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지원 지자체 지난해 5곳서 올해 8곳으로 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 12일 전라남도 담양군 지역 중·고등학생을 지원하기 위해 '희망나무 장학금' 1500만원을 전달했다고 밝혔다.
이날 담양군청에서 열린 장학금 전달식에는 임철순 NH투자증권 ESG본부장과 박종원 담양군수 등이 참석했다.
희망나무 장학금은 NH투자증권이 지난 2005년부터 운영해 온 사회공헌 사업이다. 저소득 가정의 우수 중·고등학생을 매년 40여명씩 지원해 왔으며, 지난해부터 농촌지역 지방자치단체와 협력해 지역 단위로 장학생을 선발하는 방식으로 개편했다.
지자체 한 곳당 1500만원을 지원하며, 대상 지역은 지난해 5곳에서 올해 8곳으로 확대됐다.
NH투자증권은 장학금 지원 외에도 마을 공동체 냉장고 지원과 농촌 일손 돕기 등 농업·농촌 상생을 위한 '농심천심(農心天心)' 운동에 참여하고 있다.
임철순 NH투자증권 ESG본부장은 "희망나무 장학금은 농촌 지역 학생들이 환경에 구애받지 않고 학업에 매진해 꿈을 이룰 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "담양의 대나무처럼 학생들이 곧고 단단하게 성장할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 응원하겠다"고 말했다.
박종원 담양군수는 "농촌 지역 학생들을 위해 뜻깊은 장학금을 전해준 NH투자증권에 진심으로 감사드린다"며 "이번 장학금이 어려운 환경에서도 최선을 다하고 있는 관내 학생들에게 큰 힘이 되길 기대한다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com