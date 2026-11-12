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금융보안원, 해킹 공개 이틀 만에 '보안행사'…업계 '사이버 팬데믹' 우려

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  • 금융보안원은 12일 해킹 사고 이틀 만에 FISCON 2026을 개최했다
  • 박상원 원장은 정보유출 사고에 대해 공식 사과하고 재발 방지를 약속했다
  • 금융권은 보안 전문인력 확충과 기존 방어체계 재점검이 시급하다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박상원 원장 공식 사과, 해킹 여파에 VIP 행사도 취소
금융권 회원사들 "금융보안원까지 뚫려 당혹"
"언제 누가 털릴지 모른다"…보안 인력 확충 목소리도

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융권 보안 전문기관인 금융보안원이 해킹 피해 사실을 공개한 지 불과 이틀 만에 열린 국내 최대 금융정보보호 행사가 곤혹스러운 분위기 속에 막을 올렸다.

박상원 금융보안원장의 공식 사과로 행사에서 금융권 회원사들은 보안 전문기관의 정보유출 사고에 당혹감과 우려를 드러냈다. IT업계에서는 급증하는 사이버위협에 대응하기 위한 보안 전문인력 확충이 시급하다는 목소리가 나왔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박상원 금융보안원장이 12일 오전 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 금융정보보호 컨퍼런스 'FISCON 2026'에서 해킹 사고와 관련해 고개숙여 사과하고 있다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

금융보안원은 12일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 금융정보보호 컨퍼런스 '피스콘(FISCON) 2026'을 개최했다. 피스콘은 금융보안원이 금융정보보호협의회, 금융보안포럼과 공동으로 매년 개최하는 국내 최대 금융권 정보보호 행사다. 주요 금융회사 최고경영자(CEO)와 정보보호최고책임자(CISO), 보안 전문가들이 참석해 금융권 사이버위협 대응 전략과 정보보호 기술을 논의하는 자리다.

그런데 최근 발생한 금융보안원 해킹사고 여파로 당초 예정됐던 오전 VIP 행사가 취소되는 등 일정에 차질이 빚어졌다. 행사 참석을 준비하던 금융권 CEO들은 행사 하루 전인 11일에야 취소 사실을 통보받은 것으로 알려진다. 

이날 행사는 박상원 금융보안원장의 공식 사과로 시작됐다. 박 원장은 "정보유출 사고로 국민 여러분과 금융권 관계자 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다"며 고개를 숙였다.

그는 "금융권 보안 전문기관으로서 높은 수준의 보안을 유지해야 함에도 불구하고 이번 사고가 발생한 데 대해 송구스럽게 생각한다"며 "현재 추가 유출 여부와 사고 원인을 철저히 규명하고 있다"며 "관련 시스템을 전수 점검하고 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 피력했다.

앞서 금융보안원은 지난 9일 금융회사 평가를 지원하는 상시평가 시스템에서 정보유출 사실을 확인하고 금융당국에 알렸다. 사고 소식은 이튿날인 10일 저녁에야 언론에 공개됐다. 해킹 피해 사실이 알려진 지 불과 이틀 만에 열린 행사인 데다 유출 자료 상당수가 회원사 관련 정보인 만큼 현장에는 무거운 분위기가 감돌았다.

행사장을 찾은 금융권 회원사들 사이에서도 뒤숭숭한 기운이 역력했다. 금융회사들이 사이버위협 대응과 보안 관련 정보 공유 등에서 금융보안원에 상당 부분 의존하고 있는 만큼, 보안 전문기관마저 해킹 공격에 뚫린 데 대한 당혹감과 우려가 교차하는 모습이었다.

행사장에서 만난 금융그룹 IT계열사의 한 관계자는 "해킹 공격이 심각해진 상황에서 금융보안원까지 피해를 입었다고 해서 굉장히 놀랐다"며 "금융사 입장에서 각종 보안 사안에 대해 금융보안원에 의존하는 부분이 많은데 해킹 공격은 나날이 늘고 있어 앞으로 걱정이 많아질 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김태수 조지아공과대학교 교수가 12일 오전 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 금융정보보호 컨퍼런스 'FISCON 2026'에서 기조강연을 하고 있다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

현장에서 만난 또 다른 금융권 IT관계자는 "오늘 행사에 참석한 IT 담당자들은 대부분 아직 해킹 피해를 겪지 않은 금융사 소속일 것"이라며 "이미 사고가 발생한 금융사들은 지금도 대응에 여념이 없을텐데, 여기 모인 담당자들 역시 언제든 해킹 공격의 대상이 될 수 있다는 불안감을 느끼고 있다"고 했다.

이날 특별강연에 나선 김진휘 네이버클라우드 전무는 최근 잇따른 금융권 해킹사고를 '사이버 팬데믹'에 비유하며 보안 담당자들이 겪는 압박감을 전했다. 김 전무는 "최근 해킹사고가 잇따르는 상황을 사이버 팬데믹이라고 부르고 있다"며 "제가 아는 정보보호최고책임자(CISO) 대부분이 밤잠을 제대로 이루지 못할 정도로 불안해하고 있다"고 말했다.

이어 "네이버 계열사 전체의 인프라와 네트워크를 관리하는 저희도 수많은 사이버 공격을 받고 있다"며 "관리 사각지대에 놓인 IT 자산이 존재하지 않을까 하는 불안감 속에서 보안 대응에 총력을 기울이고 있다"고 덧붙였다.

IT업계에서도 금융보안원 해킹사고를 계기로 기존 보안체계의 실효성을 되돌아봐야 한다는 목소리가 나왔다. 보안 전문기관마저 공격을 피하지 못한 만큼 기존의 방어 방식만으로는 갈수록 고도화되는 사이버위협에 대응하기 어렵다는 것이다.

국내 대형 IT서비스 기업의 한 관계자는 "최고 수준으로 보안체계를 갖춰놓았을 금융보안원이 뚫렸다면, 지금까지 우리가 알고 있던 범위 내에서 공격을 막을 수 있을지 깊은 고민이 든다"며 "무엇이 바뀌어야 하는지를 찾아가는 과정이라고 생각한다"고 말했다.

특히 보안투자 확대와 함께 전문인력 확충이 시급하다고 지적했다. 최근 공격 빈도와 취약점 대응 업무가 급격히 늘면서 기존 인력만으로는 감당하기 어려운 상황이라는 설명이다.

이 관계자는 "기존 업무를 수행하면서 새롭게 발견되는 취약점에도 대응해야 하고, AI 기반 보안체계로 전환하는 데도 사람이 필요하다"며 "기존 인력들에게 엄청난 과부하가 걸리고 있어 보안 인력을 더 늘릴 필요가 있다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박상원 금융보안원장이 12일 오전 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 금융정보보호 컨퍼런스 'FISCON 2026'에서 김태수 조지아공과대학교 교수의 기조강연을 경청하고 있다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

한편 금융보안원은 지난 11일부터 금융위원회와 금융감독원의 긴급 현장점검을 받고 있다. 해커가 금융감독원 권한의 허위 계정을 생성해 자료에 접근한 것으로 파악된 만큼 계정 승인 과정의 취약점과 최초 침입 시점, 추가 정보유출 여부 등을 집중적으로 살펴보고 있다.

이번 사고로 금융회사 48곳의 파일 130여개가 외부로 유출된 것으로 추정된다. 유출된 자료에는 개인신용정보 동의서 샘플 등 행정서식 약 200건과 개인정보 300여건, 시스템 이용자 정보 350여건 등이 포함된 것으로 파악된다.

금융보안원은 해킹에 사용된 인터넷주소(IP) 추적 등을 경찰에 수사 의뢰했으며, 서울경찰청 사이버수사대가 수사에 착수했다. 또 추가 피해 방지를 위해 해당 시스템의 접속을 차단한 상태로, 전체 시스템에 대한 전수점검과 재발 방지 대책 마련을 추진하고 있다.

romeok@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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