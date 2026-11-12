'부동산 정책' 잘할 정당은? 국민의힘 34% vs 민주당 29% [NBS]

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李대통령 지지율 44%…2%p 하락

대통령 소통 행보…줄여야 51% vs 계속해야 42%

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 부동산 정책을 잘할 것으로 예상되는 정당으로 국민의힘이 더불어민주당보다 더 많은 지지를 얻었다는 여론조사 결과가 12일 발표됐다.

또 이재명 대통령의 국정운영 긍정평가는 지난 조사보다 소폭 하락한 44%를 기록한 것으로 집계됐다.

전국지표조사 192호 이재명 대통령 국정운영 평가 [그래프=NBS]

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 9~11일 동안 공동으로 조사해 발표한 전국지표조사(NBS) 192호(11월 2주)를 살펴보면 이 대통령 국정운영 긍정평가는 44%, 부정평가는 47%로 나타났다.

직전 조사(10월 5주차)와 견주면 긍정평가는 2%포인트(p) 하락했고, 부정평가는 3%p 상승했다.

정당지지도는 민주당이 35%, 국민의힘이 25%, 조국혁신당이 4%, 개혁신당이 1%, 진보당이 1%로 집계됐고, 태도유보는 33%였다.

정책별로 잘할 것 같은 정당을 물은 결과 대다수 정책에서 민주당이 국민의힘보다 앞서는 것으로 조사됐으나, 부동산 정책에서는 민주당보다 국민의힘이 잘할 것이라는 예측이 많았다.

구체적으로 복지정책은 민주당이 45%, 국민의힘이 21%였으며, 외교·통상 정책은 민주당 40%, 국민의힘 28%였다. 이어 방역·보건 정책은 민주당이 42%, 국민의힘이 22%, 고용 정책은 민주당이 37%, 국민의힘이 25%, 양극화 해소 정책은 민주당이 34%, 국민의힘이 22%로 모두 민주당이 앞서는 결과를 얻었다. 남북관계 안보정책에서는 민주당이 38%, 국민의힘이 34%로, 민주당이 더 많은 지지를 받았으나, 오차범위(95% 신뢰수준에서 ±3.1%p) 내였다.

반대로, 부동산 정책에서는 민주당이 29%, 국민의힘이 34%로 국민의힘이 오차범위 내에서 소폭 앞섰다.

전국지표조사 192호 이재명 대통령 소통 행보에 대한 의견 [그래프=NBS]

대통령의 소통 행보에 대해서는 '국민과 직접 소통할 수 있어 지금처럼 계속해야 한다'는 의견이 42%, '충분한 검토 없는 발언으로 혼란이 우려돼 줄여야 한다'는 의견이 51%였다.

'윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'(조작기소 특검법)의 국회 통과에 대해서는 잘된 일이라는 의견이 41%, 잘못된 일이라는 의견이 39%로 조사됐다.

해당 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 이뤄졌으며, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

the13ook@newspim.com