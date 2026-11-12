"내년에도 CPU 공급난" 인텔, 'K-AI 동맹' 국산 서버사에 우선 공급 협의

KTNF·퓨리오사AI 등 'K-AI 풀스택 얼라이언스' 출범

배태원 대표 "얼라이언스 참여 서버사 우선 공급 협의"

에이전트 AI 시대, 데이터센터 CPU 수요 5배 증가 전망

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 인텔코리아가 내년에도 중앙처리장치(CPU) 공급난이 이어질 것으로 보고, 'K-AI 풀스택 얼라이언스'에 참여한 KTNF 등 국산 서버 기업들에 물량을 우선 배정하는 방안을 본사와 협의하고 있다고 밝혔다.

배태원 인텔코리아 대표는 12일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '인텔 AI 서밋 서울 2026' 미디어 Q&A 세션에서 "내년에는 CPU 공급도 여전히 난항이 예상된다"며 "오늘 공식 출범한 K-AI 풀스택 얼라이언스에 참여하는 국산 서버 기업들과 함께 수요와 공급에 어떻게 우선순위를 둘지 본사와 긴밀하게 협의하고 있다"고 말했다.

K-AI 풀스택 얼라이언스는 인텔코리아가 이날 출범시킨 국내 인공지능(AI) 협력체다. 인텔을 포함해 23개 기업·기관이 초기 참여사로 이름을 올렸다. 반도체와 하드웨어부터 모델·소프트웨어, 클라우드·서비스까지 AI 전 영역을 아우르는 협력 생태계를 만드는 게 목표다.

배태원 인텔코리아 대표이사. [사진=인텔코리아]

참여사는 국산 서버 기업 KTNF를 비롯해 AI 반도체 기업 퓨리오사AI·딥엑스, 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 메모리 기술 기업 파네시아·엑세나, AI 모델·플랫폼 기업 업스테이지·노타AI·래블업·메가존클라우드, 소프트웨어 기업 한글과컴퓨터·폴라리스오피스·셀바스AI, 의료 AI 기업 뷰노·JLK 등이다.

배 대표는 키노트 세션 환영사에서 "국산 서버를 기반으로 한 개방형 인프라 위에서 한국 기업들이 AI 주권을 갖고 새로운 혁신을 만들어 가자는 약속"이라고 얼라이언스 출범의 의미를 설명했다.

CPU 공급이 빠듯한 배경으로 AI 에이전트 확산으로 인한 수요 급증이 꼽힌다. AI가 스스로 작업을 쪼개고 도구를 호출하고 결과를 검증하는 과정은 GPU보다 CPU가 주로 맡는다. 아닐 난두리 인텔 AI 제품 및 GTM 총괄은 이날 취재진과 만나 "에이전틱 AI로 넘어가면서 샌드박싱과 실행, 도구 호출이 훨씬 많아지고 있어 CPU가 다시 중심으로 돌아오고 있다"며 "향후 몇 년 안에 데이터센터 CPU 수요가 지금의 약 5배, 200억 달러 이상으로 늘어날 것"이라고 내다봤다.

인텔코리아는 얼라이언스를 실제 사업으로 연결한다는 방침이다. 엔비디아 등 특정 기업 쏠림 속 국내 생태계 균형 발전 방안을 묻는 질문에 배 대표는 "어떤 발표를 할지를 두고 경쟁하지는 않는다"며 "중요한 건 실질적으로 국내 파트너들과 일하고 그것을 어떻게 키우느냐"라고 말했다. 이어 "CPU, 그래픽처리장치(GPU)를 넘어 소프트웨어와 개방형 아키텍처 위에서 돌아가는 협업이 실질적인 사업으로 이어지도록 정부와도 논의 중"이라고 덧붙였다.

이날 행사장에는 정부 인사도 발걸음했다. 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장은 정오경 행사장을 찾아 피지컬 AI 부스를 방문해 배 대표의 설명을 듣기도 했다. 업계에 따르면, 이날 인텔 경영진과 비공개로 만나 정부 데이터센터 사업과 관련한 메모리 협력 방안 등을 논의할 예정이다. 정부는 특정 가속기에 쏠리지 않도록 CPU와 GPU, 국산 신경망처리장치(NPU)를 함께 쓰는 이기종 AI 인프라 구축을 추진하고 있다.

인텔은 이날 실제 협력 사례도 소개했다. 배 대표는 "최근 메사쿠어컴퍼니, 농협은행과 함께 인텔 B70 그래픽카드로 에이전트 AI를 로컬에서 구현하는 금융 AI 솔루션을 협력했다"고 소개했다.

raul1649@newspim.com