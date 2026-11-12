JTI코리아, 한정판 디자인 '카멜 레전드' 2종 선봬

AI 핵심 요약beta
- JTI코리아가 12일 카멜 레전드 한정판 2종을 출시했다
- 카멜 상징인 비스트와 정교한 드로잉으로 브랜드 정체성을 담았다
- 이달 말 새로운 블렌딩을 적용한 카멜 제품도 선보일 예정이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = JTI코리아가 카멜 브랜드의 정체성과 헤리티지를 담은 한정판 '카멜 레전드'를 출시했다. 이달 말에는 새로운 블렌딩을 적용한 카멜 제품도 선보일 예정이다.
JTI코리아는 12일 카멜 레전드 한정판을 내놓는다고 밝혔다. 2024년 카멜 신규 디자인을 적용한 이후 처음 선보이는 한정판으로, 카멜의 상징인 '비스트'를 중심으로 정교한 드로잉 디테일을 입혀 브랜드 고유의 정통성을 담았다. 제품은 '카멜 필터 8mg'과 '카멜 블루 5mg' 2종이다.
카멜은 1913년 처음 출시된 글로벌 브랜드로, 국내에는 2011년 선보였다. JTI코리아는 그동안 다양한 한정판 디자인을 내놓으며 소비자에게 새로운 브랜드 경험을 제공해왔다고 설명했다.
JTI코리아 관계자는 "'카멜 레전드' 한정판은 카멜만의 개성과 브랜드 가치를 새로운 방식으로 전달하기 위해 기획된 제품"이라며 "카멜의 차별화된 매력을 다시 한번 경험하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com