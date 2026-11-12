금투협, '소망의 집'서 김장 봉사…22년째 온정 나눔

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회는 12일 소망의 집에서 김장 봉사와 나들이 동행을 진행했다
- 협회는 후원금 600만원과 생필품을 전달하고 레크리에이션 활동을 함께했다
- 금융투자협회는 22년째 이어온 봉사와 후원을 앞으로도 지속할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임직원 급여 모아 나눔 실천
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회는 12일 경기도 김포시에 위치한 장애인 생활시설 '소망의 집'을 방문해 김장 봉사와 나들이 동행 활동을 진행하고, 후원금 600만원과 생필품을 전달했다고 밝혔다.
금융투자협회는 지난 2005년 소망의 집과 결연을 맺은 이후 임직원 급여를 모아 후원과 봉사활동을 이어오고 있다. 올해로 22년째다.
이날 봉사에 참여한 임직원들은 시설 종사자들과 함께 김장을 담그고, 시설 이용자들의 나들이에 동행해 레크리에이션 등 다양한 활동을 진행했다.
김진억 금융투자협회 대외정책본부장은 "오랜 시간 소망의 집과 함께해 온 것은 협회 임직원 모두가 한마음으로 관심을 가지고 나눔을 실천해 온 덕분"이라며 "앞으로도 현장에 필요한 도움을 살피고, 꾸준한 봉사와 후원으로 따뜻한 동행을 이어가겠다"고 말했다.
한편 금융투자협회와 금융투자업계는 연말을 맞아 'ISA 자립준비청년 후원사업', '소외계층 학용품 지원', '심장병 수술 지원' 등 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다. 협회 임직원의 '1인 1봉사활동'도 지속적으로 추진할 예정이다.
dconnect@newspim.com