서울 부동산 증여 60% 늘었지만…하반기 세금 변수에 ′숨 고르기′

4월 2164건 정점…10월까지 6개월 연속 감소

당정 세제개편 이견…증여 수요 재확대 가능성

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 부동산 증여가 올해 들어 큰 폭으로 늘었지만 하반기 들어 증가세가 주춤하면서 향후 흐름에 관심이 쏠리고 있다. 서울 집값 상승과 부동산 세제 개편에 따른 세 부담 변화 우려가 맞물리면서 상반기를 중심으로 증여가 활발하게 이뤄졌으나, 최근에는 감소세가 이어지는 모습이다.

다만 정부의 부동산 세제 개편안을 둘러싼 당정 간 입장 차가 드러나면서 향후 증여시장에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 여당의 세 부담 완화 요구에도 정부가 기존 방침을 유지하고 있는 만큼 종합부동산세(종부세)와 양도소득세 등 최종 개편 방향에 따라 주택 보유자들의 증여 시점과 규모가 달라질 수 있다는 전망이 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 4월 2164건 정점…10월까지 6개월 연속 감소

12일 업계에 따르면 올해 들어 급증했던 서울 부동산 증여가 하반기 들어 감소세를 보이고 있지만 향후 정부의 종합부동산세와 양도소득세 등 세제개편 방향에 따라 증여 수요가 다시 늘어날 수 있다는 관측이 나온다.

올해 1~10월 서울의 소유권이전등기 증여 신청 대상 부동산은 1만 783건으로 지난해 같은 기간 6720건보다 60.5% 증가했다. 같은 기간 전국 증여 신청 대상 부동산은 2만9376건에서 3만7861건으로 28.9% 늘었다.

서울의 증가율이 전국의 두 배를 웃돌면서 다른 지역보다 증여가 활발하게 이뤄졌다.

다만 서울의 증여 신청은 연초부터 꾸준히 증가하다가 4월을 기점으로 감소세로 돌아섰다. 지난 1월 785건이었던 증여 신청은 2월 903건, 3월 1387건으로 늘었고 4월에는 2164건까지 급증했다.

이후 5월 1498건으로 줄어든 데 이어 6월 909건, 7월 899건, 8월 770건, 9월 746건, 10월 722건으로 6개월 연속 감소했다. 4월과 비교하면 10월 증여 신청은 66.6% 줄어든 수준이다.

특히 9월과 10월에는 지난해 같은 달보다도 감소했다. 9월은 전년 동기 대비 15.3%, 10월은 13.7% 감소했다.

연간 누적으로는 지난해보다 크게 늘었지만 최근 두 달 동안은 전년 수준에도 미치지 못한 셈이다. 상반기에 집중됐던 증여 수요가 하반기 들어 주춤하면서 증여시장 분위기가 달라지고 있는 모양새다.

◆ 당정 세제개편 이견…증여 수요 재확대 가능성

서울 부동산 증여가 상반기에 급증한 배경으로는 집값 상승과 향후 세 부담 확대에 대한 우려 등이 거론된다. 부동산 가격이 오르면 증여재산의 평가액도 높아질 수 있는 만큼 가격이 추가 상승하기 전에 가족 간 자산 이전을 결정하려는 수요가 나타난 것으로 풀이된다.

특히 고가 부동산을 보유한 경우 향후 보유세와 양도세 부담이 어떻게 달라질지에 따라 증여 시점을 조정할 가능성이 있다.

하반기 증여 신청이 감소한 데에는 상반기에 증여를 앞당긴 수요가 일부 소진됐을 가능성도 제기된다. 올해 초부터 증여 신청이 빠르게 늘어난 만큼 이후 신규 증여 수요가 줄어들었을 수 있다는 해석이 나온다.

향후 증여 흐름은 정부의 부동산 세제개편안에 따라 달라질 것으로 예상된다. 정부는 지난 8월 발표한 세제개편안에서 1주택자의 종합부동산세(종부세) 기본공제액과 양도소득세 장기보유특별공제 등을 실거주 중심으로 조정하는 방안을 제시했다.

최근 더불어민주당은 종부세 기본공제액을 실거주 여부와 관계없이 14억원으로 일원화할 것을 요구하고 있다. 반면 정부는 실거주 중심의 과세체계 개편이라는 기존 방침을 유지하고 있어 최종 세제개편 방향을 둘러싼 불확실성이 이어지는 상황이다.

특히 종부세 기본공제액과 공정시장가액비율 등 보유세 관련 항목이 조정될 경우 주택 보유에 따른 세 부담이 달라질 수 있다. 여기에 양도세 장기보유특별공제 개편까지 맞물리면 주택을 계속 보유할지, 매각하거나 자녀 등에게 증여할지를 결정하는 데에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

업계 관계자는 "부동산 세제가 어떻게 바뀌느냐에 따라 주택 보유자들이 증여 시점을 조정할 가능성이 있다"며 "상반기에 증여가 집중된 이후 최근에는 감소세를 보이고 있지만 향후 세 부담 변화가 구체화되면 증여 수요가 다시 움직일 수 있다"고 말했다.

min72@newspim.com