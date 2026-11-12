옵트론텍, 올 3분기 누적 영업익 100억…전년比 4.3배

AI 핵심 요약beta
- 옵트론텍은 12일 올해 3분기 누적 매출 1792억원을 기록했다
- 영업이익은 100억원으로 전년 동기보다 약 4.3배 증가했다
- 자율주행 렌즈와 OIS·방산 등 신사업 확대로 성장을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 광학부품 전문기업 옵트론텍은 올해 3분기 누적 연결기준 매출액 1792억원, 영업이익 100억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 30.7% 증가했고, 영업이익은 약 4.3배 늘었다.
3분기 누적 매출액은 지난해 같은 기간 1371억원에서 421억원 증가하며 지난해 연간 매출액 1957억원의 약 92%에 도달했다. 영업이익도 23억원에서 100억원으로 확대됐다.
같은 기간 영업이익률은 1.7%에서 5.6%로 3.9%포인트 상승했다. 매출이 늘어난 가운데 판매비와관리비는 전년 동기 206억원에서 201억원으로 감소했다.
3분기 매출액은 574억원으로 전년 동기 452억원 대비 27.0% 증가했다. 영업이익은 9억원에서 30억원으로 3배 이상 늘었으며, 영업이익률도 2.0%에서 5.2%로 높아졌다.
제품별 누적 매출액은 광학줌과 광학식 손떨림 보정(OIS) 등 광학 액추에이터가 847억원으로 전체의 47.3%를 차지했다. 이미지센서용 필터는 508억원(28.3%), 광학렌즈 및 모듈은 378억원(21.1%)을 기록했다.
옵트론텍은 신규 자율주행 카메라 렌즈 매출 증가를 실적 개선의 주요 요인으로 꼽았다. 프리미엄 스마트폰에 적용되는 신규 필름필터 공급 확대와 베트남 생산법인의 OIS 전용 생산라인 양산도 매출 증가에 기여했다.
회사는 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 차량에 적용되는 카메라 수요 증가에 대응해 전장용 렌즈 사업 비중을 확대할 계획이다.
방산 분야에서도 사업을 확장하고 있다. 옵트론텍은 유럽 방산업체로부터 군용 드론용 광학부품 양산 발주를 받아 공급을 시작했으며, 전장과 방산, 로보틱스 등으로 제품 적용 분야를 넓히고 있다.
옵트론텍 관계자는 "신규 자율주행 카메라 렌즈 매출 증가와 비용 효율화가 맞물려 3분기 누적 영업이익이 100억원을 넘어섰다"며 "자율주행 렌즈와 OIS, 방산 등 새로 진입한 사업이 자리를 잡아가는 만큼 수익성 중심의 성장을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com