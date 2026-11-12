프레스티지바이오로직스, 155억 규모 원료의약품 생산계약

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오로직스는 12일 약 155억원 규모 계약을 체결했다
- 상업용 원료의약품을 생산하며 계약기간은 2027년 12월 31일까지다
- 계약금액 절반인 약 77억원은 선급금으로 지급받을 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 말까지 계약 이행, 상업 생산 물량 확보
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프레스티지바이오로직스는 약 155억원 규모의 상업용 원료의약품 위탁생산 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 계약금액은 최근 사업연도 매출액의 58.11%에 해당하며, 계약기간은 오는 2027년 12월 31일까지다.
이번 계약은 총 1159만달러 규모로, 전체 계약금액의 50%인 약 580만달러(약 77억원)를 선급금으로 지급받는 조건이다. 선급금은 계약상 지급 조건에 따라 수령할 예정이며, 나머지 금액도 계약 일정에 맞춰 순차적으로 지급받게 된다.
프레스티지바이오로직스는 이번 수주를 통해 상업용 원료의약품 생산 물량을 확보하고, 향후 생산과 공급을 통해 매출 확대를 추진할 계획이다.
회사는 최근 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 확대하고 있다. 제12기 사업연도(2025년 7월~2026년 6월) 매출액은 전년 대비 약 112% 증가했으며, 올해 4~6월에는 처음으로 분기 매출액 100억원을 넘어섰다. 지난 6월에는 국내 바이오시밀러 기업과 임상시험용 의약품 생산 계약을 체결했다.
글로벌 생산·품질관리 역량도 강화하고 있다. 프레스티지바이오로직스는 식품의약품안전처(MFDS)와 유럽의 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 승인에 이어 브라질 국가위생감시국(ANVISA)의 GMP 승인도 확보했다.
임영수 프레스티지바이오로직스 대표는 "이번 계약은 그동안 꾸준히 강화해 온 생산 역량과 품질관리 체계를 바탕으로 상업용 의약품 생산 물량을 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "무엇보다 고객사와의 계약을 안정적으로 이행하고, 확보한 수주를 실제 생산과 매출로 연결하는 데 집중하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 글로벌 GMP 기반의 생산 인프라와 축적된 제조 경험을 활용해 국내외 고객사와의 협력 기회를 넓히고, 지속적인 수주 확대를 통해 CDMO 전문기업으로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com