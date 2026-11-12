신세계百, 빌레로이앤보흐 협업…10만원 구매 시 10% 할인

AI 핵심 요약beta
- 신세계가 12일 강남점 자주테이블에서 빌레로이앤보흐 협업을 시작했다
- 자주테이블은 내년 1월 31일까지 협업 브랜드 식기에 메뉴를 제공한다
- 양사는 10만원 이상 구매 고객에게 상대 브랜드 10% 할인 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계는 내년 1월 31일까지 신세계백화점 강남점 신관 9층 자주테이블에서 독일 식기 브랜드 빌레로이앤보흐와 협업 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.
행사 기간 자주테이블은 빌레로이앤보흐의 '뉴문(NewMoon)'과 '매뉴팩처 락(Manufacture Rock)' 컬렉션 식기에 메뉴를 담아 제공한다.
이번 협업은 고객이 식사 공간에서 빌레로이앤보흐 식기를 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.
빌레로이앤보흐와 자주테이블은 각각 10만원 이상 구매한 고객에게 상대 브랜드에서 사용할 수 있는 10% 할인 혜택을 제공한다.
할인은 당일 구매 영수증을 지참한 고객에게만 적용된다.
kji01@newspim.com