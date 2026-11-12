케이엔제이, 3분기 영업익 100억원·전년比 59%↑

AI 핵심 요약beta
- 케이엔제이는 12일 3분기 매출과 영업이익이 모두 증가했다고 밝혔다.
- CVD SiC 생산능력을 40% 확대하고 판매관리비를 29억원으로 줄였다.
- 써키트플렉스 영업이익률은 올해 3분기 13.1%로 개선됐다고 전했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 공정용 소재·부품 전문기업 케이엔제이가 3분기 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다고 12일 밝혔다.
케이엔제이의 3분기 연결 기준 매출액은 약 391억원으로 전분기 대비 13.8% 증가했으며, 영업이익은 약 100억 원으로 59.0% 늘었다. 영업이익률은 25.5%를 기록했다.
회사에 따르면 반도체 부품 수요 증가에 대응하기 위해 생산능력 확대를 추진했다. CVD SiC 챔버 및 가공설비를 추가 도입해 분기 생산능력을 기존 약 250억 원에서 약 350억 원 수준으로 40% 확대했다. 별도 기준 3분기 매출액은 약 293억 원으로 전분기 대비 18.8% 증가했으며, 영업이익은 약 86억 원으로 75.6% 늘었다.
수익성 개선은 비용 구조 안정화에서도 나타났다. 2분기 약 38억 원이었던 판매관리비가 3분기에는 약 29억 원으로 감소했다. 생산량 확대 과정에서 일부 제조원가가 재고자산으로 계상되면서 당기 제조원가 부담이 완화된 영향도 있었다.
자회사인 써키트플렉스도 안정적인 실적을 유지했다. 3분기 매출액은 약 96억 원이었으며, 영업이익률은 2025년 약 7% 수준에서 올해 3분기 13.1%로 개선됐다.
회사 관계자는 "3분기는 증설 설비의 생산 안정화가 진행되는 가운데 매출 증가와 비용 부담 해소가 맞물리며 외형과 수익성이 동반 개선된 시기"라며 "4분기부터 증설 효과가 본격화되면서 매출 성장세가 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com