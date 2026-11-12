장종태 의원 "청년주거상담소 별도 예산 편성해야…지역별 상담 공백 해소"

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"전세사기 피해 결정 4만1559건 중 20~30대 75.9%"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 장종태 더불어민주당 의원은 12일 청년들의 주거정책 이용과 전세사기 예방을 지원하기 위해 국토교통부가 운영하는 '찾아가는 청년주거상담소'의 별도 사업예산을 편성해야 한다고 촉구했다.

국회 국토교통위원회 소속인 장 의원이 국토부와 관계기관으로부터 제출받은 자료에 따르면 청년층의 전세사기 피해와 주거 금융지원 이용 비중은 높은 반면 상담소 운영 실적은 저조하고 별도 예산도 마련되지 않은 것으로 나타났다.

장종태 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

'찾아가는 청년주거상담소'는 국토부가 2024년부터 청년들에게 주거정보와 맞춤형 상담을 제공하기 위해 운영해 온 사업이다. 국토부와 관계기관 전문가들이 공공주택 청약, 정책대출, 부동산 계약 시 유의사항, 전세사기 예방 등을 안내하고 있다.

장 의원이 국토부로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 6월부터 올해 9월까지 전세사기피해자등 결정 건수는 총 4만1559건이었다. 이 가운데 20~39세는 3만1534건으로 전체의 75.9%를 차지했다.

주거 정책대출에서도 청년층의 이용 비중이 높았다. 주택도시보증공사(HUG)가 제출한 2025년 대출 실적에 따르면 30대 이하 이용자 비중은 버팀목대출 92%, 디딤돌대출 73%로, 두 상품을 합하면 84%에 달했다.

반면 상담소 운영 규모는 제한적인 것으로 나타났다.

국토부와 한국토지주택공사(LH)가 제출한 자료에 따르면 사업이 시작된 2024년부터 올해 9월까지 상담소는 총 22회 개최됐으며 참석자는 1870명이었다.

올해는 9월까지 6회 운영됐고 참석자는 280명에 그쳤다. 특히 충남·전북·경북·제주에서는 사업 시작 이후 올해 9월까지 상담소가 한 차례도 열리지 않아 지역별 상담 기회에도 공백이 있었다.

상담소 운영을 위한 별도 사업예산도 편성되지 않은 것으로 확인됐다.

국토부는 '행정능률 향상 및 능력개발–청년정책진흥' 예산을 활용해 외부강사 강의료를 지급하고 있다고 답했다. 상담소 관련 강의료 집행액은 지난해 232만4000원, 올해 10월 말 기준 108만7000원이었다.

해당 '청년정책진흥' 예산은 2030 자문단과 청년온라인패널 등 소통채널, 청년인턴 운영을 통해 청년의 정책 참여 기회를 확대하기 위한 사업에 사용되고 있다.

장 의원은 기존 사업예산에서 상담소 강의료를 지급하는 근거와 이로 인해 기존 사업에 미친 영향을 점검해야 한다고 지적했다.

내년도 예산과 관련해서도 국토부는 6700만원을 제시했지만, 이 가운데 상담소에 실제 사용할 금액은 밝히지 않은 것으로 나타났다.

이에 장 의원은 방문 지역과 개최 횟수, 상담 인력 등 구체적인 운영계획을 수립하고 필요한 비용을 산정해 별도 예산으로 편성해야 한다고 강조했다.

장 의원은 "청년들이 주거정책의 주요 이용자이면서 전세사기 피해도 많이 겪고 있는 만큼 자신이 받을 수 있는 지원과 안전하게 계약하는 방법을 제대로 안내해야 한다"며 "2024년에 시작해 내년에도 계속할 사업이라면 기존 예산을 활용하는 데 그치지 말고, 상담소에 필요한 예산을 따로 확보해야 한다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com