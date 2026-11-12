시진핑, 미중 정상회담 앞두고 "대만과 통일 반드시 실현"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 일주일 앞두고 대만과의 '완전한 통일'을 반드시 실현하겠다는 의지를 천명했다. 다만 무력 사용에 대해서는 일절 언급하지 않으며 평화 통일 기조를 강조했다.

12일 로이터 통신에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 '손중산(쑨원) 선생 탄생 160주년 대회' 연설에서 "역사의 흐름은 거스를 수 없다"며 "조국의 완전한 통일은 반드시 실현되어야 하며, 틀림없이 실현될 것"이라고 밝혔다.

12일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 '손중산(쑨원) 선생 탄생 160주년 대회'에서 시진핑 중국 국가주석이 박수를 치고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

시 주석은 대만 문제 해결을 중국 공산당의 "변함없는 역사적 사명"으로 규정했다. 이어 "중국은 '평화 통일'과 '일국양제(한 국가 두 체제)' 방침을 견지하고 있다"며 "양안(중국과 대만)이 하나의 국가라는 '하나의 중국' 원칙을 수호하는 전제하에 대만과 대화할 의향이 있다"고 말했다.

또한 대만 동포를 포함한 모든 중국인이 손을 맞잡고 대만 독립 '분리주의' 세력에 공동으로 반대하며 양안 관계의 평화적 발전을 위해 노력해야 한다고 촉구했다.

로이터는 시 주석이 이날 연설에서 대만 통일을 위한 '무력 사용' 옵션을 언급하지 않았다는 점에 주목했다. 중국은 대만에 대한 무력 사용 포기를 공식화한 적이 없으며, 중국군은 현재도 대만 주변에서 매일 군사 활동을 벌이며 태평양 방면으로 작전 반경을 넓히고 있다.

이번 연설은 오는 18~19일 중국 남부 기술 허브 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 일주일 앞두고 나왔다. 시 주석은 이 자리에서 트럼프 대통령과 다시 마주 앉아 정상회담을 가질 예정이다. 아울러 대만의 주요 지방선거(11월 28일)를 약 2주 앞둔 시점이기도 하다.

한편 중국과 대만은 신해혁명을 이끈 쑨원의 역사적 유산을 두고도 신경전을 벌여왔다. 중국은 쑨원을 위대한 민족 영웅이자 공산혁명의 선구자로 기리고 있으며, 시 주석 역시 이날 연설에서 쑨원이 국가 통일과 민족 단결을 일관되게 수호하고 분열 행위에 단호히 반대했다고 평가했다.

반면 대만은 쑨원을 공식 '국부(國父)'로 평가하면서도 중국이 그의 유산을 왜곡하고 있다며 지난달 자국민들에게 중국 측 쑨원 기념행사 참석을 자제할 것을 당부했다.

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