17세 소년병과 17세 소녀… 75년을 건너 '가족' 됐다

도서관·헌책방에서 22개국 사료 모아… '소년 선원' 기록 보고 쓴 편지

92세 노병의 답장 "우리 가족 28명, 이제 너까지 29명"

유엔기념공원 무보수 연구원으로 활동… 권오을 장관, 감사 오찬에 초청

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 6·25전쟁 때 열일곱 살 '소년 선원'으로 참전한 영국 노병이 같은 나이의 한국 소녀를 "29번째 가족"이라며 맞았다. 주인공은 유엔 참전국 22개국의 전투 기록을 혼자 모아 온 2009년생 박채은(17) 양이다.

국가보훈부는 12일 박 양과 찰스 와일리(92) 영국 참전용사의 사연이 지난 11일 부산 유엔기념공원에서 열린 '제20회 유엔참전용사 국제추모의 날' 기념식 헌정공연 영상으로 소개됐다고 밝혔다.

박채은(가운데) 양이 지난 11일 부산 시그니엘 호텔에서 열린 유엔 참전국 감사 오찬에서 빈센트 커트니(오른쪽) 캐나다 참전용사 부부와 함께 사진을 찍고 있다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.12 gomsi@newspim.com

박 양은 어린 시절부터 도서관과 헌책방을 다니며 참전용사들의 이름과 고향을 확인했다. 22개 참전국의 전투 기록과 당시 신문, 통계 같은 1차 사료도 직접 모았다. 와일리 참전용사와의 인연은 그의 군 복무 기록에서 'Boy Seaman(소년 선원)'이라는 계급을 발견하면서 시작됐다. 자기 또래의 소년이 바다 위에서 포격 임무를 맡았다는 사실이 박 양에게 깊은 인상을 남겼다.

박 양은 지난해 와일리 참전용사가 손자와 함께 국제추모의 날 기념식 참석차 방한했을 때 직접 쓴 편지를 건넸다. 편지에는 한국에 그를 영원히 기억하고 그의 이야기를 이어갈 가족이 있다는 내용을 담았다.

와일리 참전용사는 귀국 직후인 지난해 11월 14일 자 답장에서 가족을 하나하나 소개했다. 요양원에 있는 아내 진, 1녀 3남, 손주 9명, 증손주 7명을 합쳐 모두 28명이라며 "이제 채은 양까지 29명이 됐다"고 적었다.

찰스 와일리 영국 참전용사가 지난해 11월 14일 박채은 양에게 보낸 손편지. "우리 가족은 28명이었는데, 이제 너까지 29명이 됐다. 우리 가족이 된 걸 환영한다"는 내용이 담겼다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.12 gomsi@newspim.com

전장의 기억도 꺼냈다. 열일곱 살 때 기관총탄과 포탄에 둘러싸였고, 전폭기 두 대가 폭탄 여덟 발을 떨어뜨리는 것을 보며 두려웠다고 했다. 그 순간 머릿속에 떠오른 것은 단골 카페에서 누이와 다시는 니커보커 아이스크림을 먹지 못하겠다는 생각이었다고 한다. 그는 박 양의 나이를 열다섯 살쯤으로 짐작하며 부산에 새 친구가 생겨 감사하다고 했다.

박 양은 모은 사료를 미래세대가 이해하기 쉽게 재구성해 글로벌 평화 아카이브 'One Sky, 22 Stars'를 구축하고 있다. 지금은 재한유엔기념공원에서 프로보노(무보수 공익 활동) 연구원으로 일하며 안장자들의 생애 정보를 연구한다. 박 양은 "참전용사들이 보여준 숭고한 결단과 희생을 미래세대가 함께 기억하는 문화가 확산하길 바란다"고 말했다.

권오을(오른쪽) 국가보훈부 장관이 지난 11일 부산 시그니엘 호텔에서 열린 유엔 참전국 감사 오찬에서 박채은 양의 손을 잡고 감사의 뜻을 전하고 있다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.12 gomsi@newspim.com

권오을 보훈부 장관은 기념식에서 박 양의 사연을 듣고, 같은 날 시그니엘 부산에서 열린 유엔 참전국 감사 오찬에 박 양을 초대해 참석한 참전용사들에게 소개했다. 권 장관은 "전쟁을 겪지 않은 10대 청소년이 유엔 참전영웅들의 숭고한 헌신을 스스로 기록하는 모습에서 대한민국 보훈의 밝은 미래를 본다"고 했다.

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