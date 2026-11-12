17세 소년병과 17세 소녀… 75년을 건너 '가족' 됐다

AI 핵심 요약beta
- 박채은 양은 12일 22개국 6·25전쟁 기록을 모은 사연이 소개됐다
- 영국 참전용사 찰스 와일리는 박 양을 자신의 29번째 가족으로 맞았다
- 박 양은 참전 기록을 바탕으로 미래세대용 평화 아카이브를 구축하고 있다
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92세 노병의 답장 "우리 가족 28명, 이제 너까지 29명"
유엔기념공원 무보수 연구원으로 활동… 권오을 장관, 감사 오찬에 초청
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 6·25전쟁 때 열일곱 살 '소년 선원'으로 참전한 영국 노병이 같은 나이의 한국 소녀를 "29번째 가족"이라며 맞았다. 주인공은 유엔 참전국 22개국의 전투 기록을 혼자 모아 온 2009년생 박채은(17) 양이다.
국가보훈부는 12일 박 양과 찰스 와일리(92) 영국 참전용사의 사연이 지난 11일 부산 유엔기념공원에서 열린 '제20회 유엔참전용사 국제추모의 날' 기념식 헌정공연 영상으로 소개됐다고 밝혔다.
박 양은 어린 시절부터 도서관과 헌책방을 다니며 참전용사들의 이름과 고향을 확인했다. 22개 참전국의 전투 기록과 당시 신문, 통계 같은 1차 사료도 직접 모았다. 와일리 참전용사와의 인연은 그의 군 복무 기록에서 'Boy Seaman(소년 선원)'이라는 계급을 발견하면서 시작됐다. 자기 또래의 소년이 바다 위에서 포격 임무를 맡았다는 사실이 박 양에게 깊은 인상을 남겼다.
박 양은 지난해 와일리 참전용사가 손자와 함께 국제추모의 날 기념식 참석차 방한했을 때 직접 쓴 편지를 건넸다. 편지에는 한국에 그를 영원히 기억하고 그의 이야기를 이어갈 가족이 있다는 내용을 담았다.
와일리 참전용사는 귀국 직후인 지난해 11월 14일 자 답장에서 가족을 하나하나 소개했다. 요양원에 있는 아내 진, 1녀 3남, 손주 9명, 증손주 7명을 합쳐 모두 28명이라며 "이제 채은 양까지 29명이 됐다"고 적었다.
전장의 기억도 꺼냈다. 열일곱 살 때 기관총탄과 포탄에 둘러싸였고, 전폭기 두 대가 폭탄 여덟 발을 떨어뜨리는 것을 보며 두려웠다고 했다. 그 순간 머릿속에 떠오른 것은 단골 카페에서 누이와 다시는 니커보커 아이스크림을 먹지 못하겠다는 생각이었다고 한다. 그는 박 양의 나이를 열다섯 살쯤으로 짐작하며 부산에 새 친구가 생겨 감사하다고 했다.
박 양은 모은 사료를 미래세대가 이해하기 쉽게 재구성해 글로벌 평화 아카이브 'One Sky, 22 Stars'를 구축하고 있다. 지금은 재한유엔기념공원에서 프로보노(무보수 공익 활동) 연구원으로 일하며 안장자들의 생애 정보를 연구한다. 박 양은 "참전용사들이 보여준 숭고한 결단과 희생을 미래세대가 함께 기억하는 문화가 확산하길 바란다"고 말했다.
권오을 보훈부 장관은 기념식에서 박 양의 사연을 듣고, 같은 날 시그니엘 부산에서 열린 유엔 참전국 감사 오찬에 박 양을 초대해 참석한 참전용사들에게 소개했다. 권 장관은 "전쟁을 겪지 않은 10대 청소년이 유엔 참전영웅들의 숭고한 헌신을 스스로 기록하는 모습에서 대한민국 보훈의 밝은 미래를 본다"고 했다.
gomsi@newspim.com