서영석 의원, '인공눈물 오인 우려 화장품 판매 금지' 법안 대표발의

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"사용방법 오인 우려 있으면 판매 금지…해외직구 제품도 검사 근거 마련"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 서영석 더불어민주당 의원은 12일 인공눈물 등 의약품과 유사한 용기나 포장으로 인해 사용방법을 오인할 우려가 있는 화장품의 판매를 금지하는 내용의 '화장품법 일부개정법률안'을 대표 발의했다고 밝혔다.

국회 보건복지위원회 민주당 간사인 서 의원은 화장품을 인공눈물로 착각해 눈에 넣는 사고가 발생하고 있지만, 현행법에는 이를 규제할 근거가 없어 제조부터 판매까지 제한할 수 있도록 법적 장치를 마련해야 한다고 강조했다.

서영석 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

서 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 6월까지 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 화장품의 인공눈물 오인 점안 사고는 총 4건으로 나타났다.

제품 유형별로는 인체 세정용 화장품 2건, 기초화장용 제품 2건이었다. 화장품은 피부 등 인체 외부에 사용하는 제품으로, 눈에 직접 넣을 경우 이물감이나 결막염 등 안구 손상이 발생할 수 있다.

이에 식품의약품안전처와 한국소비자원은 지난 8월 관련 화장품을 판매한 4개 업체에 용기와 포장 개선을 권고했다.

해당 업체 중 3곳은 생산을 중단했고, 나머지 1곳은 용기 디자인 개선 계획을 회신했다.

그러나 서 의원실이 확인한 결과 11월 현재까지도 일부 온라인 쇼핑몰에서 해당 제품이 판매되고 있는 것으로 나타났다. 생산이 중단되더라도 이미 유통된 재고 제품의 판매까지 막기는 어려운 상황이다.

현행 제도상 한국소비자원의 시정 권고는 해당 업체를 대상으로 이뤄지며, 관련 법령에 근거가 없으면 이행을 강제할 수 없다.

특히 현행 화장품법에는 사용방법을 오인할 우려가 있는 용기나 포장을 규제하는 조항이 없어 시중에 유통 중인 제품의 판매를 제한할 직접적인 법적 근거가 없는 실정이다.

이에 서 의원이 발의한 개정안은 판매 금지 대상에 '용기나 포장이 그 화장품의 사용방법을 오인하게 할 염려가 있는 화장품'을 추가하도록 했다.

개정안이 시행되면 제조업체뿐 아니라 누구든지 해당 화장품을 판매하거나 판매 목적으로 제조·수입·보관·진열할 수 없게 된다.

해외직구 화장품에 대해서도 사용방법을 오인할 우려가 있는 경우 식약처가 검사하고 관계 기관에 관련 정보를 제공할 수 있도록 하는 근거를 담았다.

서 의원은 "의약품과 유사한 용기·포장으로 인해 발생한 오인 사고를 단순히 소비자의 부주의로만 볼 수는 없다"며 "업체의 자율적인 개선에 의존하는 현행 제도로는 유사한 사고를 예방하는 데 한계가 있다"고 지적했다.

이어 "소비자의 안전을 위협하는 제품이 유통되지 않도록 법적 근거를 마련하겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com