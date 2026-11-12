국민통합위, 15일 3만여명 함께 달리는 '국민통합 런' 개최

MBN 서울마라톤과 연계

"다름은 존중하고, 마음은 잇고"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = "다름은 존중하고, 마음은 잇는다"

대통령직속 국민통합위원회가 성별·세대·지역 등 서로 다른 배경을 가진 국민들이 같은 출발선에서 함께 달리며 서로를 이해하고, 함께 나아가는 통합의 의미를 나눌 수 있도록 마라톤 행사를 연다고 12일 밝혔다.

통합위는 오는 15일 서울 잠실종합운동장에서 출발하는 '2026 MBN 서울마라톤' 10㎞ 코스와 연계해 '대한민국 국민통합 런'을 개최한다.

MBN 서울마라톤 대회는 하프코스(광화문 광장 → 잠실종합운동장)와 '대한민국 국민통합 런'(잠실종합운동장 → 잠실종합운동장) 등 2개 코스로 구성된다. 하프코스에는 2만여 명이, '대한민국 국민통합 런'에는 모두 1만3000여 명의 국민이 참여한다.

'국민통합 런 사용설명서' 포스터 [사진=국민통합위원회]

통합위는 '갈등을 넘어 국민이 함께하는 대한민국'을 주제로 추진하는 국민통합 릴레이 행사의 일환으로 마라톤 대회를 마련했다고 12일 밝혔다. 통합위는 지난 9월 '국민통합 문학 공모전' 전시회를 시작으로 9~10월에는 일반국민과 현장 전문가 등이 참여하는 '분과별 대토론회'를 추진했다. 12월에는 국민통합 컨퍼런스가 예정돼 있다.

통합위는 마라톤 행사에 '다름은 존중하고, 마음은 잇고, 대한민국이 함께 달립니다'라는 표제를 걸었다.

먼저 광화문광장에서는 전지명 통합위 부위원장이 참석해 참가자들에게 환영과 응원의 메시지를 전하고, 잠실종합운동장에서는 김명진 부위원장이 참가자들을 격려한다. 김 부위원장은 특히 10㎞ 코스에 참여해 직접 달리며 국민통합의 의미를 나눌 예정이다.

통합위는 마라톤이라는 친숙한 스포츠가 국민 간 소통과 화합의 계기가 될 수 있음을 알리고, 특히 청년층을 비롯한 다양한 세대가 자연스럽게 국민통합의 가치에 관심을 가질 수 있도록 할 계획이다.

마라톤 도착 지점인 잠실종합운동장에서는 국민통합 릴레이 존 '대한민국 국민통합 런' 부스를 운영해 국민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램도 선보인다. 부스에서는 서로의 마음을 연결하는 '마음을 잇는 끈', 우리 사회의 5대 갈등을 알아보는 '5대 갈등 뽑기', 국민통합 메시지를 나누는 '국민통합 룰렛' 등 참여형 프로그램을 운영한다.

아울러 통합위의 주요 정책과 활동을 소개하는 홍보 공간을 마련하고, 현장 참여 인증 이벤트와 기념품 증정, 메달 각인 서비스 등을 통해 참가자들에게 특별한 추억을 선사한다.

통합위는 대회가 끝난 뒤 당일 대회 코스와 잠실종합운동장 부대 행사장 일원의 쓰레기를 모두 수거해 국민 불편을 최소화할 계획이다.

통합위 관계자는 "마라톤은 서로 다른 사람들이 같은 출발선에서 각자의 속도로 달리면서도 하나의 목표를 향해 함께 나아가는 운동이라는 점에서 국민통합의 가치와 맞닿아 있다"며 "이번 행사가 서로의 다름을 이해하고 존중하며, 함께하는 대한민국의 의미를 되새기는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.

the13ook@newspim.com