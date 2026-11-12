BMW 5시리즈, 올해 2만대 돌파…520i도 프리미엄 수입차 판매 1위

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아는 12일 5시리즈가 올해 10월까지 2만1952대 판매됐다고 밝혔다.
- BMW 520i는 1만2112대 팔려 프리미엄 수입차 단일 모델 1위를 지켰다.
- i5와 PHEV 등 전동화 모델은 4661대 판매돼 전체의 약 40%를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = BMW 5시리즈가 올해 10월까지 국내에서 2만1952대 판매되며 프리미엄 수입차 시리즈별 누적 판매 1위에 올랐다. 520i도 같은 기간 1만2112대 팔려 프리미엄 수입차 단일 모델 판매 선두를 지켰다.
12일 BMW코리아에 따르면 올해 1~10월 5시리즈 판매량은 지난해 같은 기간 2만1556대보다 증가했다. 가솔린과 플러그인 하이브리드(PHEV), 순수전기차를 아우르는 파워트레인 구성이 판매를 뒷받침했다.
판매를 이끈 520i는 5시리즈 전체 실적의 약 55%를 차지했다. 지난해 같은 기간에 이어 프리미엄 수입차 단일 모델 판매 1위를 기록했다.
520i는 헤드업 디스플레이와 원격 시동, 1열 통풍·열선 시트, 파노라믹 글라스 루프 등을 기본 탑재했다. 액티브 크루즈 컨트롤과 차선 유지·변경 보조 기능을 갖춘 '드라이빙 어시스턴트 프로페셔널', 주차·후진 보조와 360도 서라운드 뷰를 제공하는 '파킹 어시스턴트 플러스'도 기본 적용했다.
파워트레인은 최고출력 190마력, 최대토크 31.6kg·m의 가솔린 터보 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템으로 구성했다. 출발·추월 때 구동력을 보조하고 재시동 때 진동을 줄인다.
전동화 모델도 성장세를 보였다. 순수전기차 i5는 올해 10월까지 2635대 판매돼 전년 동기 1375대보다 91.6% 증가했다. 모델별로는 i5 eDrive40이 1970대, i5 xDrive40이 580대, i5 M60 xDrive가 85대 팔렸다.
BMW M5를 포함한 5시리즈 PHEV 판매량은 2026대로 집계됐다. 이 가운데 530e는 1402대, M5와 M5 투어링은 합계 400대를 기록했다.
i5와 PHEV를 합친 5시리즈 전동화 모델 판매량은 4661대다. 같은 기간 BMW 코리아의 전체 전동화 차량 판매량 1만1604대 가운데 약 40%를 차지했다.
1995년 국내 판매를 시작한 BMW 5시리즈는 세대를 거듭하며 30년 넘게 한국 고객의 사랑을 받아왔다. BMW 코리아는 앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 높은 상품성과 각각의 주행 환경에 맞는 폭넓은 파워트레인 선택지를 바탕으로 국내 고객의 오랜 성원에 보답할 계획이다.
peoplekim@newspim.com