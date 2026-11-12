신한은행, 서울글로벌센터와 업무협약…외국인 유학생 취업·금융 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 11일 서울글로벌센터·오픈놀과 외국인 유학생 지원 협약을 체결했다
- 세 기관은 외국인 유학생의 취업·역량 강화와 금융 정착 지원을 추진한다
- 신한은행은 18일 외국인 취업박람회에서 금융 상담과 서비스를 안내한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 11일 서울 중구 신한은행 본점에서 서울글로벌센터, 오픈놀과 외국인 유학생 취업 지원 및 금융 정착을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
서울글로벌센터는 2008년 설립된 서울특별시 산하 외국인 종합지원기관으로 외국인 주민과 유학생의 취업·창업 및 생활 적응 프로그램을 운영한다. 오픈놀은 인공지능(AI) 기반 커리어·채용 플랫폼을 바탕으로 실무 프로젝트 중심의 교육과 채용 연계를 제공하는 기업이다.
이날 협약식에는 이승목 신한은행 고객솔루션그룹장과 권보근 서울글로벌센터 센터장, 정산 오픈놀 부사장 등이 참석했다. 세 기관은 각자의 전문성과 인프라를 연계해 외국인 이용자의 금융 편의를 높이고 취업 지원 협력을 넓히기 위해 손을 맞잡았다.
이번 협약에 따라 각 기관은 △외국인 유학생 취업 및 역량 강화 공동 지원 △온·오프라인 채널을 활용한 공동 홍보 △외국인 대상 주요 행사 지원 및 협력 등을 추진한다.
신한은행 관계자는 "외국인 주민과 유학생이 국내 정착과 취업 과정에서 필요한 금융서비스를 편리하게 이용하도록 협약을 마련했다"며 "서울글로벌센터, 오픈놀과 협력해 외국인 고객의 금융 접근성을 높이고 맞춤형 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
한편 신한은행은 오는 18일 서울 강남구 세텍(SETEC) 제1전시실에서 열리는 '2026 서울 외국인 취업채용 박람회'에 참가한다. 서울특별시가 주최하고 서울글로벌센터가 주관하는 이 행사에서 신한은행은 외국인 구직자를 대상으로 금융 상담과 관련 서비스를 안내한다.
eoyn2@newspim.com