하나은행, 30개국 청소년 100여명 초청해 글로벌 금융체험 프로그램 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 9일 30개국 청소년 100여 명을 초청해 금융체험을 진행했다
- 참가자들은 하나은행 딜링룸을 방문해 외환·증권 거래 현장을 견학했다
- 학생들은 위변조 대응센터와 화폐박물관에서 한국 금융문화를 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 9일 전 세계 30개국 청소년 100여 명을 초청해 한국 금융을 체험하는 '해외 청소년 글로벌 금융체험 프로그램'을 진행했다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 교육부가 주최하고 국제한국어교육재단이 주관하는 '2026 해외 청소년 한국어 교육 연수'의 공식 일정으로 마련됐다. 하나은행은 2019년부터 8년째 공식 후원기관으로 참여하며 해외 청소년의 한국어 학습과 문화 교류를 지원하고 있다.
초청 대상은 각국 중·고등학교에서 한국어를 정규과정으로 배우는 학생들이다. 한국어와 한국 문화에 관심을 가진 청소년들이 향후 국가 간 교류 가교 구실을 하도록 돕기 위한 취지다.
하나은행은 연수 기간 동안 학생들이 일정을 소화할 수 있도록 인천 청라의 하나금융그룹 연수원 '하나글로벌캠퍼스'를 숙소로 지원했다.
체험 과정은 실제 금융 거래가 이뤄지는 현장을 둘러보며 실무 과정을 이해하는 데 초점을 맞췄다. 금융기관의 역할과 글로벌 시장 구조를 파악할 수 있도록 현장 견학 중심으로 일정을 구성했다.
참가 학생들은 먼저 서울 을지로 하나은행 본점의 국내 최대 규모 딜링룸(외환·채권 등 금융상품을 실시간으로 거래하는 공간) '하나 인피니티 서울'을 방문했다. 24시간 가동되는 외환·증권·파생상품 거래 현장을 살펴보고 외환 딜러의 업무와 자금 흐름에 관한 설명을 들었다.
이 과정에서 각국 경제 상황과 시장 변동이 금융 거래로 연결되는 구조를 접하며 화폐와 환율의 개념을 국제금융 관점에서 익혔다.
이어 하나금융그룹 명동 사옥의 위변조 대응센터와 화폐박물관을 견학했다. 학생들은 위변조 대응센터 직원으로부터 위조지폐 감별 사례를 듣고, 45개국 화폐가 전시된 박물관에서 자국과 타국의 화폐를 비교했다.
프로그램에 참여한 튀르키예 국적의 한 학생은 "한국의 다양한 문화를 경험하고 교실에서만 배우던 한국어를 직접 사용하며 금융 현장을 체험할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com